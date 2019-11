No Ceará, leite já virou moeda

No Oeste da Bahia, a soja é um produto tão importante para a economia regional, que virou moeda de referência em transações comerciais: um hectare de terra naquela região equivale - dependendo de sua localização - até 600 sacas de soja. No Vale do Jaguaribe, aqui no Ceará - revela o agrônomo Zuza de Oliveira, consultor em agropecuária - o leite já se transformou em moeda de referência na compra de novilhas e vacas leiteiras. Tudo de forma desburocratizada, graças a uma operação que envolve a indústria de lacticínios Betânia, seus fornecedores de leite e a fazenda Flor da Serra. A primeira compra o leite dos segundos, enquanto a terceira fornece as novilhas que repovoam o rebanho leiteiro, muito reduzido pela baixa pluviometria dos últimos sete anos. Noves fora o dificílimo e caro crédito bancário, esse arranjo produtivo surge como a melhor e mais promissora das inovações na pecuária cearense.

A primeira transação registrou-se há 15 dias, quando 56 novilhas prestes a parir foram fornecidas, pela fazenda Flor da Serra, a 16 pequenos produtores de leite de Quixeramobim, Morada Nova, Limoeiro, Ibicuitinga, Alto Santo, Piquet Carneiro e São João do Jaguaribe. Cada novilha, selecionada pelos produtores, foi negociada pelo equivalente a 4.250 litros de leite. Os produtores assinaram com a Betânia um contrato que prevê o pagamento do débito ao longo de 20 quinzenas, tendo dois meses de carência, tempo em que as novilhas estarão paridas e produzindo no mínimo 15 litros de leite por dia, cada uma.

"Por meio desse contrato, o produtor autoriza a Betânia a descontar, quinzenalmente, quando do pagamento do seu boleto de leite fornecido, 212,5 litros de leite até liquidar a conta. O valor correspondente a esse leite será repassado pela Betânia à fazenda Flor da Serra, fornecedora das novilhas", explica Zuza de Oliveira.

TCU

Hoje, em Brasília, cumprindo missão delegada pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, o vice-presidente da entidade, Carlos Prado, faz palestra para ministros e técnicos do Tribunal de Contas da União. Tratará da Lei 13799, de 3 de janeiro deste ano, sancionada pelo presidente Bolsonaro, ampliando por mais cinco anos a redução do Imposto de Renda da Pessoa Física para novos investimentos no Nordeste. O benefício está inoperante porque, logo após a sanção presidencial, houve uma representação feita pelo TCU, que hoje à tarde retoma a questão. As explicações de Carlos Prado poderão provocar a revisão da posição do TCU, com o que o Nordeste voltará a ter o benefício do incentivo, "importante para o desenvolvimento da região".

Castanha

Ainda são os EUA os maiores compradores da castanha de caju exportada pelo Ceará. No ano passado, o mercado norte-americano importou daqui 5.319 toneladas dessa amêndoa, o equivalente a US$ 50 milhões. Depois dos EUA, quem mais importa é a Holanda: 950 toneladas de castanha de caju, equivalentes a US$ 9 milhões. Fonte: Adece.

É de aço

Líder de um grupo de cinco empresas - Aço Cearense Comercial, Sinobrás, Aço Cearense Industrial, Sinobrás Florestal e Instituto Aço Cearense - que atuam no Pará, Tocantins e Ceará, o empresário Vilmar Ferreira - maior importador de aço do País - faz aniversário hoje. E recebe homenagens de seus colaboradores.

Endividados

Revela o SPC Brasil: 53% das dívidas em aberto (atrasadas) dos brasileiros são com os bancos. É por isto que os juros do crédito - o cheque especial no meio - é tão elevado. Em outubro, o número de endividados cresceu 1,58%. Os idosos lideram a lista dos devedores.

Fé em deus

Entrega teus negócios ao Senhor e teus planos terão bom êxito. Está na Bíblia.