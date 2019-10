No Ceará a ideologia invade o agronegócio

No exato momento em que o agronegócio cearense ganha nova fronteira - a produção de trigo, algo inacreditável até ontem - o Poder Legislativo estadual, onde o Executivo domina 39 dos 46 deputados, analisa um novo projeto-de-lei que cria nova dificuldades para a fruticultura. Sob o pretexto de proteger a população de abelhas, a proposta proíbe o uso de um defensivo agrícola largamente utilizado no Brasil e noutros países. Ora, não há nem haverá fruticultura sem a polinização das plantas. Por isto mesmo, as empresas cearenses Agrícola Famosa e Itaueira, maiores produtoras brasileiras de melão e outras frutas, têm - em suas fazendas de produção - quase 10 mil colmeias. No ano passado, o Legislativo cearense aprovou projeto, transformado em Lei sancionada pelo governador Camilo Santana, proibindo a pulverização aérea em todo o Estado. Resultado: a saratoka amarela destruiu os bananeirais do Cariri, causando o desemprego de centenas de trabalhadores. Empresários da agropecuária desconfiam de que o Executivo e o Legislativo do Ceará - por motivação ideológica - não querem aqui empresas agrícolas organizadas.

É de aço

Maior importadora de aço do País e também produtora, a Aço Cearense - com unidades industriais no Ceará e no Pará - celebra 40 anos. Com atuação na siderurgia e na metalurgia, a empresa liderada por Vilmar Ferreira, com quatro mil funcionários, faturou, no exercício de 2018, uma montanha do tamanho de R$ 2,7 bilhões.

É mais

Elaborado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ranking Empresas Mais consolidou a cearense M. Dias Branco - líder nacional do mercado de massas e biscoitos - entre as três melhores do País no segmento alimentos e bebidas.

Energia

Aos 38 minutos de ontem, a geração de energia eólica no Nordeste bateu mais um recorde histórico. Foram gerados nesse horário 9,4 mil MW, representando 87,69% do consumo de energia da região nordestina na ocasião. Estamos às vésperas de mais um leilão de energia, lembra o engenheiro Fernando Ximenes, da empresa cearense Gram Eollic Energia.

Hoje, às 10 horas, no km 10 da CE-040 em Aquiraz inaugura-se a Fresenius Kabi, indústria farmacêutica de origem alemã. Depois de quase R$ 100 milhões de investimentos, ela produz soluções injetáveis para o mercado interno e externo (a Argentina já os importa). O governador Camilo Santana estará presente ao evento

Quem dá assistência aos socorristas que operam no local da tragédia do Edifício Andrea não é a PMF nem o Governo do Estado. Alimentos, água e até baldes são permanentemente fornecidos por diferentes grupos cristãos, católicos ou não, que se revezam nesse serviço, principalmente nas orações, no próprio local