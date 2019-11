Melão para a china: só falta sinal de Pequim

"Estamos prontos para iniciar a exportação de melão para a China", disse à coluna o presidente da Abrafruta, Luiz Roberto Barcelos, também sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, que tem fazendas de produção em Icapuí e na Chapada do Apodi. Para o Ministério da Agricultura brasileiro, a exportação já pode ser iniciada, pois os técnicos do Ministério da Agricultura chinês já visitaram as áreas produtoras do Nordeste e aprovaram. Quando vier o sinal verde da China, o que deve acontecer a qualquer momento, a primeira consequência será a ampliação da área plantada e da oferta de emprego (para cada hectare cultivado, abre-se um novo emprego). A Itaueira Agropecuária, outra grande produtora de melão, aguarda que as chuvas retornem e encham o Castanhão, o Orós e o Banabuiú para retomar a irrigação no Vale do Jaguaribe, onde ela tem terras que hoje, por falta de água, estão sem produzir. A Itaueira produz melão, para o mercado interno, no Piauí e na Bahia.

Honra ao mérito

Hoje, às 18h30, a Fiec, presidida pelo industrial da mineração Ricardo Cavalcante, entrega a um craque da indústria da construção e da hotelaria, Waldir Diogo, a Ordem do Mérito Industrial da CNI. Justa, oportuna e merecida homenagem a um líder da indústria cearense.

Melhorando

Empresários da indústria e agricultura, que se reuniram, ontem, com o procurador-geral do Estado, Juvêncio Viana, aos quais expuseram seus problemas, impressionaram-se com sua capacidade de ouvir e, principalmente, de expor suas opiniões. O procurador ouviu a queixa de que é o licenciamento ambiental que retarda a atividade econômica no Ceará. Educado e adequado ao cargo e à função que ocupa, Juvêncio lembrou que isso já foi pior, "e hoje está melhor e melhorando com o secretário Artur Bruno".

Água

Na comunidade de S. Mateus, em Capistrano, a Cervejaria Ambev instalou - e lhe deu de presente - um sistema de abastecimento de água tratada e encanada que abastece suas 70 residências e sua população de 264 pessoas. Investimento de R$ 21 mil, informa a assessoria da Ambev.

Gol!!

A Delantero é a primeira agência do Ceará a vencer El Ojo, o prêmio de propaganda mais importante da América Latina, Portugal e Espanha. A Delantero recebeu a Medalha de Bronze. O "case" premiado foi o "Virando o Jogo", criado para celebrar a volta do Fortaleza Esporte Clube à Série A do Brasileirão.

Cálculos

"Não existe subsídio algum para a geração de energia solar no Brasil. Quem dera houvesse mesmo dois subsídios na Geração Distribuída no Brasil, como diz a Aneel", diz Fernando Ximenes, engenheiro dono da Gram-Eollic, especializada em energia. Os cálculos da Aneel, soma, estão totalmente equivocados.

