Melão: Agrícola Famosa pronta para exportar para a China

“Estamos prontos para iniciar a exportação de melão para a China”, disse a este colunista o presidente da Abrafruta, Luiz Roberto Barcelos, também sócio e diretor de produção da Agrícola Famosa, que tem fazendas de produção de frutas em Icapuí e na Chapada do Apodi, no Ceará.

Para o Ministério da Agricultura brasileiro, a exortação já pode ser iniciada, pois os técnicos do Ministério da Agricultura chinês já visitaram as áreas produtoras do Nordeste e aprovaram o que viram.

Quando vier o sinal verde da China, o que deve acontecer a qualquer momento, a primeira consequência será a ampliação da área plantada e da oferta de emprego (para cada hectare cultivado, abre-se um novo emprego), estima Barcelos.

Por sua vez, a Itaueira Agropecuária, outra grande produtora cearense de melão, aguarda que as chuvas retornem ao Ceará e encham o Castanhão, o Orós e o Banabuiú para que retome a irrigação no Vale do Jaguaribe, onde a empresa da família Prado tem terras que hoje, por falta de água, estão sem produzir.

A Itaueira produz melão, para o mercado interno, em suas fazendas no interior do Piauí e da Bahia.

Na semana passada, durante a reunião dos chefes de Estado e de Governo dos BRICS - Brasil - Rússia, Índia, China e África do Sul - foi celebrado um acordo que abre o mercado chinês para o melão brasileiro e o mercado brasileiro para a pera chinesa.

O melão brasileiro para exportação é 100% produzido na região Nordeste, nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte.

A produção cearense é na geografia do município de Icaúí, cujo lençol freático garante o fornecimento da água para a irrigação das áreas da Agrícola Famosa. Essa irrigação é feita por gotejamento, o que reduz ao mínimo o uso da água.

Luiz Roberto Barcelos informou nesta quarta-feira, 20, que é possível - para os primeiros embarques de melão com destino à China - a Agrícola Famosa utilize o transporte aéreo, até que se defina a melhor, a mais rápido e a mais eficiente logística de transporte marítimo.

Há duas opções: uma viagem que partiria do Porto do Pecém para os portos chineses contornando o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul. Outra viagem teria como ponto de partido também o Porto do Pecém e, via Canal do Panamá, chegaria à China.

Falta acertar com a companhia marítima qual a melhor alternativa.