Melão: acordo com a China será amanhã

Está marcada para amanhã, em Pequim, a assinatura do acordo que abrirá o mercado da China para o melão do Nordeste brasileiro e, em contrapartida, o do Brasil para a maçã e a pera chinesas. Se acontecer como está previsto, esse acordo provocará, imediatamente, a ampliação da área cultivada nos estados nordestinos produtores de melão e melancia - Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. A produção de melão é atividade empregadora intensiva de mão de obra - cada hectare representa um emprego formal. A Agrícola Famosa dá emprego a oito mil pessoas em suas fazendas no PI, CE e RN; a Itaueira Agropecuária emprega outras mais de três mil. As duas são as líderes da produção brasileira de melão. Para as tratativas finais sobre o acordo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em Pequim desde domingo passado em entendimento com o seu homônimo chinês. Se houver acordo, o documento será assinado pelos dois. O presidente Jair Bolsonaro, que está no Japão, chegará em Pequim na quinta-feira, 24.

Serviços

Já opera a empresa cearense AGF Instalações & Serviços, especializada em limpeza de tanques de combustíveis, manutenção em bombas e abastecimento, reforma de tanques, planos de lubrificação e confecção de bacias de contenção. Entre seus clientes estão o Beach Park, Centerbox, Proenergy, Fornecedora de Asfaltos e Transpádua.

Pinheiro

Quinta-feira, 24, em Acaraú, no Litoral Noroeste do Ceará, a rede Supermercado Pinheiro inaugurará sua nova loja - a segunda neste outubro. Será um complexo, uma vez que, além da grande loja, serão entregues um restaurante, um parque infantil e cinemas totalmente digitais. A nova loja atenderá Acaraú e municípios vizinhos e dará 150 novos empregos.

Marquise

Andrea Coelho, diretora de Engenharia da Marquise Incorporações, empresa do Grupo Marquise, informa: sua empresa está zerando o estoque "para lançar em 2020 novos produtos". Para isso, oferece no seu empreendimento Condomínio Estação das Flores, no Cambeba, ITBI, registro e mais seis meses de condomínio grátis.

Tom Prado, CEO e sócio da Itaueira Agropecuária, voltou dos EUA. Participou da maior feira de frutas das Américas. Lá, ele comeu hambúguer e salsicha feitos de carne vegana, que já está no cardápio de restaurantes. "Em alguns deles, o sabor é bom; em noutros, não. "Haverá ajustes para chegar ao melhor sabor", diz Tom.

Para quem prometeu - como segue prometendo o presidente Jair Bolsonaro - não aumentar impostos nem criar novos tributos a decisão da Aneel de cobrar taxa pela autogeração de energia solar distribuída surge como um açoite nas costas do exaurido contribuinte brasileiro. Surge a inevitável pergunta: para que serve mesmo a Aneel?