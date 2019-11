M. Dias Branco convoca AGE para incorporar a Piraquê

Empresa líder do mercado nacional de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco anunciou, nesta terça-feira, por meio de Fato Relevante, que fará, no dia 27 o pródimo mês de dezembro, uma Assembleia-Geral Extraordinária com o objetivo de deliberar sobre a incorporação da sua subsidiária integral Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S/A, cujo parque industrial se localiza no Rio de Janeiro.

No comunicado, assinado pelo seu vice-presidente de Investimentos e Controladoria e Diretor de Relações com Investidores, a empresa explica que "a icnorporação da Piraquê pela M. Dias Branco visa à simplificação da estrutura societária desta última, com a consequente redução de atividades administrativas e de obrigações acessórias, possibilitando, assim, redução de despesas e maximização de benefícios de natureza patrimonial, legal e financeira".

Acrescenta, ainda que, "por se tratar de simplificação da estrutura societária, a Companhia entende que não há risco relevante decorrente da incorporação". E diz que "não haverá necessidade de submissão à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras e os custos a serem incorridos na operação são estimados em R$ 10 milhões, especialmente em decorrência de adequações sistêmicas, além da contratação da empresa avaliadora".

E adiante informa que "a incorporação será realizada sem relação de substituição das ações de emissão da Piraquê, tendo em vista que (1) a M. Dias Branco é titular da totalidade das ações de emissão da Piraquê, as quais serão extintas no ato da incorporação; e, (2) a incorporação não acarretará aumento de capital social na M. Dias Branco, nem implicará emissão de novas ações"

Por fim, o comunicado esclarece que "os acionistas da M. Dias Branco, por ser esta a incorporadora, não farão jus a direito de retirada em caso de aprovação da incorporação da sua subsidiária integral Piraquê".