Governo está entre soja e fruta

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas e sócio e diretor da Agrícola Famosa, que produz e exporta melão no PI, CE, RN e PE, falou ontem na Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado Federal. Lá, declarou-se “uma testemunha viva” da transformação que a fruticultura promove nas regiões onde ela se instala, e citou que um hectare plantado de melão significa um emprego. Mas Barcelos foi duro na crítica ao governo, dando como exemplo o mercado chinês, que permanece fechado para as exportações do melão brasileiro. Com os chineses, Brasília só trata de proteína – carne de boi, de suíno, de frango. “Temos de continuar exportando proteína para a China, mas nós, os fruticultores, pedimos um equilíbrio nesse negócio – pode ser sete para a carne e três para a fruta”, sugeriu ele.

Luiz Roberto lembrou o recente caso da fraude na exportação de carne. “Por causa dela, o governo contratou 300 veterinários e nenhum agrônomo. Sem agrônomos, como vamos ampliar as exportações de frutas? Quando aparece uma praga na soja, o Brasil se mobiliza para combatê-la. Há anos, temos a questão da mosca da carambola, que já entrou no Brasil, e ainda não a resolvemos”. E concluiu: “Há municípios que não produzem soja, mas todos produzem frutas, em pequena ou grande escala. O governo gasta fortunas com o tratamento de pessoas obesas, diabéticas e com várias doenças por falta de uma alimentação saudável. A fruticultura, que produz alimentação saudável, precisa de mais apoio do governo”.

Engenheiros

Profissionais habilitados e qualificados para a realização de serviços de Inspeção Predial estão sendo cadastrados pelo Sindicato dos Engenheiros no Ceará. O cadastro é feito pelo site da entidade – www.sengece.org.br. O objetivo do Sindicato dos Engenheiros é contribuir com a sociedade para a escolha de um profissional qualificado em área da engenharia que está em evidência diante da tragédia do Edifício Andrea e das últimas notícias sobre a precária situação de vários imóveis de Fortaleza.

Homenagem

Decidiu ontem a Assembleia-Geral Extraordinária da Fiec: a Casa da Indústria passa a chamar-se Edifício Beto Studart, em cuja cobertura o presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, aniversariante, será homenageado às 17 horas.

Carlos Rubens Alencar, presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará (Simagran), está feliz com os resultados da Brazil Stone Fair, feira internacional de rochas ornamentais, encerrada, ontem, no Centro de Eventos: “Foi além da nossa expectativa. O setor tem futuro promissor”.

Municípios que não têm receita nem para coletar seus resíduos sólidos deveriam mesmo ser extintos. Suas receitas garantem mordomia dos gestores, baixos salários dos servidores, que de vez em quando se envolvem em denúncias de fraude em licitações. Há município demais para serviço de qualidade de menos.