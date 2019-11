Exportação de milho bate recorde em outubro

As exportações brasileiras de milho registraram valor e quantidade recordes para o mês de outubro. As vendas externas de milho foram de US$ 1 bilhão, ou seja, um incremento de 91,3% em relação a outubro de 2018.

quantidade exportada do grão foi também recorde, de 3,1 milhões para 6,14 milhões toneladas exportadas – mais 97,6%.



Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a safra recorde de milho de quase 100 milhões de toneladas, segundo levantamento da Conab, feito em setembro, foi o principal fator que possibilitou o incremento das vendas externas do cereal.



Outro produto que mereceu destaque nas exportações de outubro foi o algodão. Suas exportações (não cardado nem penteado) alcançaram US$ 440,73 milhões (+43,7%), correspondendo a 273,4 mil toneladas.



Foram exportados, ainda, o equivalente a US$ 1,53 bilhão em carnes em outubro.

Destacaram-se as exportações de carne bovina, com registros recordes de valor e quantidade, US$ 806,61 milhões (+30,4%) e 185,4 mil toneladas (+14,9%).

As vendas de carne suína também subiram, alcançando US$ 148,51 milhões (+38,5%) e 67,1 mil toneladas.

Por outro lado, as vendas externas de carne de frango caíram 7,8%, alcançando US$ 529,13 milhões ou 326,9 mil toneladas (-8,3%).



Em outubro deste ano, as exportações do agronegócio foram de US$ 8,41 bilhões, crescimento de 0,8% em relação aos US$ 8,35 bilhões no mês do ano anterior.

O aumento das exportações ocorreu em função do crescimento da quantidade exportada (+6,8%). Por outro lado, o índice de preço das exportações teve redução de 5,7% na comparação com outubro de 2018.



As importações dos produtos do agronegócio também cresceram, passando de US$ 1,19 bilhão em outubro de 2018 para US$ 1,21 bilhão em outubro de 2019 (+1,3%).



A participação do agronegócio na balança comercial de outubro ficou em 46% do total exportado.