Eusébio: falta pouco para novo shopping

Uma fonte da Prefeitura de Eusébio informa à coluna: está perto de começar a obra de mais um shopping center naquele Município. "Só falta a licença ambiental" - revela a fonte. A licença está sendo providenciada pelo time empreendedor - integrado pelo grupo Simplex, a Normatel e a FCG Par, do empresário Fernando Cirino Gurgel, dono do terreno onde o shopping será erguido bem na esquina Oeste do Anel Viário com a rodovia CE-040. Será o segundo shopping do Eusébio - o primeiro, do empresário Riamburgo Ximenes em parceria com a rede de supermercados Frangolândia, foi recentemente ampliado. O novo centro de compras terá 120 lojas em uma Área Bruta Locável de 40 mil m². O investimento estimado é de R$ 180 milhões.

Para a China

Festa na fruticultura do Nordeste - a do Ceará no meio. China e Brasil celebraram ontem o acordo que abre o mercado chinês para o melão nordestino e o mercado brasileiro para a pera chinesa. Foi uma vitória pessoal do presidente da Abrafrutas, Luiz Roberto Barcelos, que convenceu a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre a importância da fruticultura nordestina. Barcelos disse à coluna que agora está preocupado com seu sócio e diretor comercial da Agrícola Famosa, Carlo Porro, "que terá de se virar para atender à gigantesca demanda chinesa". Carlos Prado, fundador da Itaueira, outra grande produtora de melão, parabenizou Luiz Roberto, dizendo: "Sua longa luta foi recompensada", disse ele.

Pague Menos

Novidade na Pague Menos, que tem 1.100 lojas em todos os 26 estados e no Distrito Federal: "as embalagens dos produtos com sua marca própria - Dauf - ganharam nova identidade visual, que reforça os pilares de atuação do grupo: saúde, brasilidade, cidadania e melhor preço", como explica Ariane Haddad, gerente executiva de Marcas Próprias da empresa.

Sefaz

Tem dois anjos da guarda a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobahyba: Frutuoso Júnior, um especialista na área tributária, e Raquel Mourão, assessora de imprensa. Os dois resolvem na hora boa parte dos problemas dos contribuintes.

Lucro líquido dos quatro maiores bancos brasileiros no 3º trimestre deste ano (julho, agosto e setembro): Banco do Brasil, R$ 4,5 bilhões - mais 33,5% em relação ao segundo trimestre; Bradesco, R$ 6,5 bilhões - mais 19,6%; Itaú Unibanco, R$ 7,2 bilhões - mais 10,9%; Santander, R$ 3,7 bilhões - mais 19%.

Na Caixa Econômica Federal, o juro do cheque especial caiu para 4,99% ao mês. Mas no Banco do Brasil, controlado pelo mesmo acionista majoritário - o Governo da União - esse juro permanece em 12,07% ao mês, ou 292,53% ao ano, além do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 0,0082% ao dia. Por quê?