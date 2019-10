Energia: tarifa sobe por erro do Governo

Em dezembro de 2017, o Governo Federal promoveu um leilão de energia A-6 (para entrega em seis anos). Desse certame, participaram projetos de duas termelétricas do Rio de Janeiro por cuja energia - a ser gerada até 2023 - o Governo pagará 116% a mais do que o preço da energia dos projetos eólicos dos estados nordestinos que também tomaram parte desse leilão. Ao longo dos próximos 30 anos de duração do contrato, isso significará uma montanha de dinheiro do tamanho de R$ 40 bilhões. Uma conta que chega agora com muita antecedência e que, sem dúvida, será bancada pelos já castigados consumidores - ricos e pobres.

Em maio deste ano, a Agência Nacional de Energia (Aneel) reajustou os valores das bandeiras tarifárias: 50% na bandeira amarela e 33,33% na bandeira vermelha. Essa providência foi só mais uma da Aneel para cobrir o rombo causado "pelo erro da compra de energia no leilão de 2017", como explica à coluna o engenheiro cearense Fernando Ximenes, dono da Gram Eollic, empresa especializada em energia.

Ele diz: "Todos nós, brasileiros, já estamos pagando e teremos de pagar ainda mais por esse erro, caso não venhamos a produzir a nossa própria energia elétrica - solar ou eólica". Outra saída - segundo ele - será "o desligamento das térmicas - cujos custos de operação são elevados - ou a anulação do aumento das bandeiras tarifárias" decidida no último mês de maio. Mesmo que as barragens de todas as hidrelétricas brasileiras - as da Chesf no meio - estejam 100% cheias, "continuaremos a pagar por reajustes anuais que virão na conta de energia, e isso é produto do poderoso lobby das distribuidoras junto à Aneel", completa Ximenes.

Turismo

Pelas redes sociais e direto de Abu Dabi, anuncia o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onix Lorenzoni: nesta semana, será realizado em Fortaleza o II Encontro de Líderes Empreendedores do Turismo.

C. Rolim

Lançado há menos de um ano, o residencial Estrelário, empreendimento da C. Rolim Engenharia - uma das gigantes da construção cearense - teve suas obras iniciadas na Rua Leonardo Mota, 710. Ele terá 22 apartamentos - um por andar - e várias inovações. Prazo de entrega: dezembro de 2022. Detalhe: o nome Estrelário é uma homenagem à Edisca, uma bela escola de cultura que atende crianças da periferia.

Faltando uma semana para a abertura da Brazil Stone Fair - uma grande feira internacional de granitos e mármores que será aberta no dia 5 de novembro no Centro de Eventos - uma notícia: em 2018, o Brasil exportou, para 112 países, 1,5 milhão de toneladas de rochas ornamentais, o equivalente a US$ 767,5 milhões. Gol!!!

Quando você ouvir ou ler a notícia de que está rapidíssima a abertura - ou o fechamento - de empresa no Ceará, desconfie. Faz 11 meses que uma profissional da comunicação tenta - sem êxito - fechar sua empresa. Mais: pequeno empresário só conseguiu abrir a sua após cumprir exigência cultural antiga. É difícil empreender.