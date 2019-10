Empresa cearense garante energia em Fernando de Noronha

Empresa cearense, com sede em Fortalezae atuação em vários estados do Nordeste, a DCDN está entregando, neste mês, mais três geradores de energia Cummins para a Ilha de Fernando de Noronha, um dos principais destinos turísticos do País.

Há mais de 10 anos, a DCDN é a responsável pela operação e manutenção da Usina Tubarão, que responde pela maior parte da geração de energia elétrica da ilha.

"Com os novos equipamentos, será possível realizar uma melhor distribuição da carga, dependendo do horário do dia", como explica à coluna o diretor-executivo da DCDN, Luiz Antonio Trotta Miranda.

A maior parte da geração de energia elétrica de Fernando de Noronha é feita por geradores Cummins, que funcionam 24 horaspor dia, sete dias por semana. Para manter os equipamentos, a DCDN tem uma equipe de 10 funcionários que se revezam no monitoramento da carga de energia.

Considerada patrimônio da humanidade pela ONU, a ilha de Fernando de Noronha também exige, na geração de energia elétrico, cuidados especiais com o meio ambiente, razão pela qual os novos geradores instalados lá pela DCDN são máquinas mais eficientes,com baixo nível de poluição e ruído.

A ilha conta, além da Usina Tubarão, com fontes renováveis de energia, como a de geração solar.