Empresa cearense ganha prêmio nacional por içamento de carga

A cearense Makro Engenharia ganhou o Top Crane-2019 na categoria Içamento de cargas pela solução técnica apresentada em operação desafiadora no Polo de Camaçari, na Bahia.

Com certificações ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, a Makro, com sede em Fortaleza e atuação nacional, teve a seu cargo o Içamento de um incinerador com volume de 176,84 m³ e peso de 129 toneladas a uma altura de 14 metros.

A empresa ganhou o Prêmio como Case na Categoria Içamento na Construção Civil.

Considerada o “Oscar do ramo dos Guindasteiros", Top Crane á maior premiação do setor de Movimentação de Cargas do Brasil.

A premiação aconteceu em São Paulo e reuniu as melhores empresas do ramo de Engenharia de Movimento.

A Makro já coleciona outros Prêmios na Top Crane em 2011 e 2012.

O trabalho, que teve como contratante a Cetrel S.A., foi realizado em área confinada, com terreno acidentado e alagadiço, o que exigiu de imediato a adequação do local para montagem e posicionamento do equipamento principal, um guindaste móvel Liebherr LTM11200 9.1. , com capacidade para 1.200 toneladas.

O complicador nesse caso foi o difícil acesso ao local do contratante, com vias estreitas, curvas e inclinações.

Feito isso, outro ponto crítico que teve de ser equacionado foi a adequação do solo, de baixa compactação, da área de operação propriamente dita. Como se não bastasse, também era difícil o acesso até a carga.

Uma vez que a planta do local era bastante restrita, e com muitas interferências até a base da carga, foi necessário um estudo bem elaborado, a fim de minimizar e evitar os riscos de colisão com as estruturas existentes no local.

Todas essas pré-condições foram contempladas no Plano de Rigging elaborado pelo departamento de Rigging da Makro Engenharia.

O guindaste principal foi configurado com lança telescópica e cavalete de ancoragem. Já um segundo guindaste (auxiliar), modelo Grove GMK6220L, de 220 toneladas, foi utilizado para o rabicho durante a horizontalização do incinerador antigo e para a verticalização do incinerador novo.

A escolha dos dois equipamentos foi determinada também pelo fato de ambos possuírem sistema de eixos verticais, o que facilitou o acesso dentro do local. A solução técnica encontrada para patolamento foi a criação de sapatas de concretos niveladas e com dimensões de 5 x 4 metros com uma resistência de 1,50kgf/cm², na qual, em cima de cada base, foram inseridos pranchões de madeiras para alcançar a pressão ideal em cada patola.

O içamento foi realizado primeiramente de forma vertical, até a carga ultrapassar a estrutura de 14 metros de altura, girando a carga 180° até próximo ao guindaste auxiliar, que fez a horizontalização da carga. Essa seqüência repetiu-se com os demais acessórios.

Para isso foi necessário contar com um planejamento na retirada e posicionamento de cada peça, cada carga com seu estudo detalhado e pontos de Içamentos diferentes, simulando cada possível colisão estrutural, durante as manobras realizadas pelos equipamentos durante o içamento.

Para a realização das simulações e os planos de rigging, foram utilizados softwares CAD (AutoCad).

Para as simulações de carga no solo, foram utilizados os softwares dos fabricantes, Liccon (Liebherr) e CompuCrane (Grove), a fim de garantir a segurança da operação.

O prazo de execução foi de 10 dias, de acordo com o período de manutenção estabelecido pelo cliente.