Egídio Serpa: Toyota de olho no Pecém

Quando outubro chegar, trará com ele diretores da Toyota do Brasil, que sobrevoarão de helicóptero a área do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, onde poderá ser localizada a Central de Distribuição que pretende construir para atender às regiões Nordeste e Norte do País. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior, confirma a visita, mas evita detalhes sobre as intenções dos diretores da Toyota com os quais conversa há alguns meses. Há duas semanas, Maia passou um dia inteiro visitando as instalações industriais da Toyota em São Palo. E gostou do que viu. Otimista, o secretário aposta em que, além do Centro de Distribuição, a Toyota poderá anunciar outro investimento aqui, mas certamente não será uma fábrica de automóveis.

Ford troller

Por falar em automóveis, quando retornar da viagem que fará, a partir de amanhã, à asiática Cingapura, onde participará da quarta reunião do grupo de líderes promovida pela Fundação Lehmann (do empresário Jorge Paulo Lehmann), o governador Camilo Santana visitará a fábrica da Ford em Pacajus. É lá que é montado o Troller, o famoso jipe da Ford, criado pelo cearense Mário Araripe. Durante a visita do governador, a Ford promete anunciar uma grande novidade. Será a ampliação da fábrica pacajuense? Tan-tan-tan-tan!

Resibras

Grande produtora e exportadora de castanha de caju, a cearense Resibras Indústrias de Castanha, pilotada pelo empresário Antonio Lúcio Carneiro, está investindo R$ 50 milhões na modernização do seu parque industrial de Forquilha, na região Norte do Estado. A empresa investe ainda em um projeto de geração de energia renovável, na inovação tecnológica, em novos produtos e na atualização dos processos. O restante é para seu capital de giro. A Resibras lidera a castanha orgânica no Brasil.

Inovação

Hoje, às 18 horas, o presidente da Fiec, Beto Studart, comandará um dos últimos atos de sua revolucionária gestão na Fiec: o lançamento do Perfil de Inovação Industrial do Ceará. O evento terá palestra de Francisco Sabóya, ex-presidente do Porto Digital, de Recife: "O impacto das tecnologias digitais na estratégia empresarial e no emprego".