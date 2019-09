Egídio Serpa: Sem incentivos, iria embora a Grendene?

Será difícil, muito difícil, aprovar a reforma Tributária. Primeiro, porque ela envolve a concertação de um novo Pacto Federativo. Segundo, porque no bojo da proposta que desenha a equipe econômica de Paulo Guedes está o fim da política de incentivos fiscais que os governos estaduais concedem às empresas que se implantam na sua geografia. Imaginem o que aconteceria no Ceará se a Grendene - que emprega cerca de quase 20 mil pessoas nas suas sete unidades de Sobral - perdesse os incentivos que o Estado lhe concede. Surgiria logo a pergunta: a empresa gaúcha retornaria ao Rio Grande do Sul, onde teria de fazer outra vez grandes investimentos para a construção de novas plantas industriais no seu estado de origem? Ou preferiria permanecer aqui com seu quadro de pessoal treinado, qualificado e de mais baixo custo e com sua logística de transporte a funcionar eficientemente? Talvez seja esta dúvida que motive os governadores nordestinos - o do Ceará no meio - a pressionar deputados e senadores no sentido de barrar qualquer pretensão de extinguir os incentivos estaduais. O Ceará, com seus hubs marítimo, aéreo e tecnológico, já tem condição de prosperar sem os apelos das facilidades tributárias.

De aço

Vilmar Ferreira, controlador do grupo Aço Cearense - com fábricas no Ceará e no Pará - falará amanhã, às 9 horas, para todo o secretariado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Contará sua história e a de sua empresa, maior importadora brasileira de aço. A Aço Cearense, que também produz aços planos, celebrará 40 anos no próximo mês de outubro.

Itaueira

Tom Prado, CEO da cearense Itaueira Agropecuária, que produz melões, melancias, pimentões coloridos e camarão no Ceará, Piauí, Bahia e Rio Grande do Norte, informa que sua empresa participará, no próximo dia 21, da PMA Brasil Fresh Connections, maior feira brasileira de Frutas, Verduras e Legumes (FVL). O evento será realizado no Centro de Convenções Rebouças, na cidade de S. Paulo.

Gestão

Vem aí, nos dias 5 e 6 de setembro, no RioMar Fortaleza, o CearáRH 2019 - Congresso de Gestão de Recursos Humanos.

Empresa europeia, a Doppelmayr construirá o teleférico de Juazeiro do Norte. Juntamente com a Construtora Andrade Mendonça, ela integra o consórcio vencedor da licitação da Prefeitura juazeirense. A Doppelmayr é a mesma que construiu os teleféricos de Lisboa, Londres e Gstaad (Suíça).

Quer saber se o estado ou o município está mesmo com as contas em ordem, pergunte a um empreiteiro de obras rodoviárias ou a um fornecedor de produtos e serviços. Com certeza ele responderá assim: "Bem, no nosso caso, temos atraso de dois meses no pagamento". Foi o que esta coluna ouviu de um grande construtor.