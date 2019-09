Egídio Serpa - S. Francisco: ministro recebe os cearenses

Amanhã, na pernambucana cidade de Salgueiro (PE), um grupo de empresários da indústria e da agropecuária do Ceará reunir-se-á com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto que acionará as motobombas das três estações elevatórias do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias - que trará águas do Velho Chico para este Estado. Na última terça-feira (27), às 14 horas, começaram - e tiveram êxito - os testes de bombeamento: as águas bombeadas encheram o canal que as levará até a barragem de Negreiros, cujas fundações foram reforçadas. Dessa barragem, as águas seguirão, por gravidade, até o açude Castanhão, numa viagem que, no cálculo do ministro, terminará no fim deste ano - para engenheiros e especialistas em recursos hídricos, essa viagem só terminará em maio do próximo ano. É que, ao longo do caminho, metade dos 8 metros cúbicos por segundo que o Canal Norte transportará perder-se-ão pela infiltração (o solo está seco) e pela evaporação (o sertão enfrenta nesta época alto índice de insolação). O importante, porém, é que as águas do São Francisco estão vindo. Na reunião de hoje, o ministro Canuto ouvirá dos empresários cearenses um apelo no sentido de que a outorga para o Projeto S. Francisco - hoje de 26 metros cúbicos por segundo - seja ampliada para 50 metros cúbicos.

Ciro gomes

No auditório do BS Design, hoje, às 9 horas, o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, indicará para empresários, acadêmicos, estudantes e políticos cearenses os "Caminhos para o Crescimento do Brasil". A fala de Ciro integra a programação pelos 10 anos de jornalismo de Adriano Nogueira, que às 19 horas receberá homenagem da Câmara Municipal.

Centro Fashion

Maior shopping popular do Nordeste, o Centro Fashion Fortaleza promoverá, de 3 a 8 de setembro, seu terceiro bazar. A organização do shopping informa que são esperadas, por dia, 30 mil pessoas - 30% das quais oriundas de outros estados nordestinos. Os donos dos 8 mil boxes do Centro Fashion prometem descontos de até 80%.

Subindo

Informa a CDL Fortaleza: crescem as vendas do varejo.

Hotéis da bela Avenida Beira-Mar juntaram-se para doar, hoje, às 16 horas, bicicletas ao Batalhão de Policiamento Turístico (Bptur) da Polícia Militar, que as utilizará na vigilância da via. Os PMs, em dupla de ciclistas, vigiarão desde o Mercado dos Peixes à Ponte dos Ingleses, onde agem em dupla os assaltantes.

Ontem, na fiec e cdl, esta coluna ouviu a mesma opinião: a decisão do STF de anular a sentença de Sérgio Moro, que condenou a 14 anos de reclusão Aldemir Bendine, ex-presidente do BB e da Petrobras, pode ser entendida como o primeiro sinal de que os demais condenados da Lava Jato serão também libertados.