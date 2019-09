Egídio Serpa - S. francisco: Canuto quer contrato logo 

Surgiu um impasse entre o Governo da União e o dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco que receberão as águas do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, deixou bem claro sexta-feira, 30, em Salgueiro (PE), onde acionou as três estações elevatórias do Canal Norte, pelo qual já viajam para o CE as águas do Velho Chico, que é necessário que os quatro estados receptores assinem logo o contrato relativo ao custo da água, 70% do qual se referem à conta de energia elétrica. Uma fonte ligada ao ministro Canuto disse a esta coluna que o quarteto de governadores - todos de oposição ao presidente Jair Bolsonaro - faz cara de paisagem, como se o alerta ministerial não lhes dissesse respeito. Eis uma questão - que é grave - muito longe de ser solucionada. Os quatro estados, um dos quais está que-bra-do, precisam da água do S. Francisco - o Ceará, então, nem se fala - mas o contrato é necessário para dar à Chesf a certeza de que receberá a conta da energia que já fornece às elevatórias aos canais Norte e Leste.



Klabin

Atenção! O Grupo Klabin está conversando com governadores de três estados do Nordeste, onde pretende construir, ainda neste ano, uma fábrica de embalagens para atender à crescente demanda da fruticultura regional. Um dos governadores com os quais a Klabin conversa é Camilo Santana.

Camarão

Rubens Sales, que com o pai Livino cria camarão na Costa Negra, em Acaraú, no litoral Oeste do Ceará, anuncia: seu laboratório está, com êxito, congelando embriões de camarão resistentes à mancha negra. “É uma tecnologia que ninguém tem no mundo”, ele assegura. Sua fazenda é produtora e fornecedora de larvas de camarão para centenas de carcinicultores cearenses, os de Jaguaruana no meio.

Produtores rurais

Chico Graziano, cotado para presidir a Embrapa, falará no próximo dia 27 para os integrantes do Encontro de Produtores Rurais do Ceará (Eproce). O local da palestra ainda será anunciado, mas será um auditório para 300 pessoas.

Gustavo franco, que presidiu o BC no Governo FHC, estará em Fortaleza no próximo dia 27. Falará no Hotel Praia Centro, às 19 horas, para militantes e admiradores do Partido Novo. Para Geraldo Luciano, estrela do Novo no Ceará, Gustavo Franco é uma das mais brilhantes e inovadoras inteligentes cabeças do País.

Já está mais do que decidido que será a Codevasf a gestora do Projeto São Francisco de Integração de Bacias. O Dnocs perdeu essa corrida política para a Bahia e Pernambuco, estados que têm governadores contra o Governo Bolsonaro, mas com parlamentares leais a ele. Mas a gestão do Projeto poderá ser grande pepino.