Egídio Serpa: Nordeste é colônia do Sudeste, diz Prado

Vice-presidente eleito da Fiec, Carlos Prado disserta sobre o Nordeste, cuja renda per capita é, há 80 anos, inferior à metade da renda per capita nacional. Ele diz: "Sudene, Dnocs, Codevasf, BNB, dentre outros, foram criados para mudar esse quadro, mas não tiveram êxito. A imagem que o resto do País tem da região nordestina é a de 'pires na mão', pedindo. Não deveria ser assim. A relação com o Sul e o Sudeste é similar ao de uma antiga colônia de país europeu, comprando produtos industrializados do colonizador e vendendo-lhe produtos primários. Um automóvel comprado pelo nordestino do fabricante do Sudeste custa quase o dobro do valor do mesmo veículo exportado para o mercado global. Ou seja, o nordestino paga pelo automóvel sudestino uma carga de impostos de que está livre o importador global. Nas estatísticas oficiais, esses tributos cobrados do Nordeste aparecem como gerados no Sudeste. Se o Nordeste fosse um País, importaria o mesmo automóvel por pouco mais da metade do preço, e seria tributado na própria região. O Nordeste precisa reagir, de forma pragmática. Precisamos deixar de ser colônia primária do Sul e do Sudeste!"

Brilux

Depois de consumir R$ 56 milhões de investimentos, ficou pronta e opera desde julho a grande fábrica que a Brilux construiu na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. Empresa do grupo pernambucano Raymundo da Fonte, com sede em Recife e atuação em vários estados do País, inclusive no Rio de Janeiro, onde tem uma fábrica semelhante, a Brilux cearense produz detergentes, amaciantes e alvejantes clorados, dando emprego direto a 150 pessoas. A inauguração oficial será no próximo dia 28.

Burocracia

Em Salvador, quem trabalha por meio de aplicativos de comida, do tipo iFood, é agora obrigado a apresentar alvará sanitário e CNPJ. Estão, infelizmente, burocratizando um serviço que funciona bem e dá milhares de empregos pela via da criação de dificuldades para a venda de facilidades.

Juntos

Almoçaram, ontem, numa boa, os presidentes da Cipp S/A, Danilo Serpa, e o da CSP, Cláudio Bastos. Tudo em paz.

Empresa com sede em Fortaleza, a rede de farmácias Pague Menos, cujo CEO é o jovem Mário Queirós, filho do fundador Deusmar Queirós, abriu sua terceira loja na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Agora, somente na Bahia, a Pague Menos tem 115 lojas. E continua crescendo.

Governo da china suspendeu a importação de camarão do Equador. Causa? A presença da mancha branca detectada em um contêiner que acabara de chegar à China. No Equador, a carcinicultura registra cerca de 10 doenças, várias das quais não existem no Brasil que, surpreendentemente, importa camarão de lá.