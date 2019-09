Egídio Serpa: Camilo pode realizar um sonho de 30 anos

No próximo dia 15, um domingo, o governador Camilo Santana, na companhia do chefe de sua Casa Civil, Élcio Batista, viajarão para Cingapura, uma das mais belas cidades da Ásia. Lá, participarão de mais uma reunião - a quarta - de líderes brasileiros, promovida pela Fundação Lehmann. De Cingapura, o governador seguirá para a Europa, mais precisamente para La Coruña, na região da Galícia, na Espanha, onde, na companhia do secretário Maia Júnior, acertará os termos do Protocolo de Intenção por meio do qual a gigante espanhola do pescado - Robinson Crusoe - formalizará o projeto de investimento na ampliação de sua fábrica de beneficiamento de peixe (atum, principalmente) de S. Gonçalo do Amarante, no litoral Norte do Ceará. O protocolo prevê também a instalação de uma escola de pesca, um sonho sonhado há 30 anos que pode virar realidade.

Boa briga

Como antecipou o blog deste colunista e como esta coluna informou ontem, a Klabin S/A, gigante brasileira do setor de papel e celulose, investirá R$ 500 milhões na construção de uma fábrica de embalagens que será construída em um terreno de 120 hectares - cuja compra foi finalizada há pouco mais de uma semana. A área edificada terá 37 mil metros quadrados, devendo abrigar, também, um Centro de Distribuição. As obras de construção começarão até o fim de novembro, como informou uma fonte que acompanhou as negociações. O anúncio oficial do empreendimento será feito nos próximos dias pelo Governo do Estado e pela Klabin.

Onde investir

"Oportunidade de mercado é o principal motivo para a decisão de investir. A confiança na governança estadual e a posição geográfica do empreendimento solucionam a questão de sua localização". É assim que o economista Lauro Chaves Neto, conselheiro do Cofecon e professor da Uece, vê a decisão da Klabin de investir R$ 500 milhões em um complexo industrial em Horizonte, na RMF.

Paulo Guedes

Hoje, às 13 horas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falará para convidados sobre a cena atual e futura da economia brasileira. Detalhe: não haverá almoço.

Eduardo Martins, presidente da Funceme, informa: avaliando as projeções de Temperatura da Superfície do Mar (TSM) para este segundo semestre e as tendências para o começo de 2020, "as características são de um ano normal". Mas ainda é muito cedo para prever se haverá boa estação de chuvas no próximo ano.

Duas notícias ruins para quem aposta no Brasil: 1) O ministro Gilmar Mendes retirou da Justiça Federal de Curitiba o processo em que é acusado o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega; 2) O presidente Bolsonaro mais uma vez falou demais. Agora, atacou o pai de Michelle Bachelet, ex-presidente do Chile, vítima de Pinochet.