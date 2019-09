Egídio Serpa: Camarão sob ameaça de doença importada

Atividade que mais tem crescido no interior do Nordeste - no Ceará, então, nem se fala - a carcinicultura está em risco sanitário. Quem o diz são os principais criadores cearenses de camarão em cativeiro, na opinião dos quais ou o Governo Federal intervém para resolver a questão, ou haverá a perda de milhares de empregos. A questão não é a importação de camarão, mas a invasão de doenças que, inexistindo no Brasil, ameaçam o produto nacional. A carcinicultura tem hoje, para a economia nordestina, a mesma importância da pecuária bovina, razão pela qual a Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, presidida pelo cearense Cristiano Maia, mobiliza-se no sentido de pressionar deputados e senadores da região Nordeste a que tentem, junto ao presidente Bolsonaro e à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ou a proibição pura e simples da importação ou a obrigatória e rigorosa inspeção fitossanitária do camarão importado. Segundo os criadores cearenses, a carcinicultura do Equador e do Vietnã, de onde o Brasil começou a importar camarão, convive mais de 10 doenças que não existem no Brasil. Uma só dessas doenças poderá infestar todas as fazendas da carcinicultura do Nordeste, que já enfrentam outro mal - o da mancha branca - contra o qual os laboratórios dos grandes produtores investem em pesquisas que têm dado excelentes resultados. O interior do Nordeste - pelo clima quente e pela água salobra do seu subsolo - é 100% vocacionado para a carcinicultura.

Novo plano

Informa o secretário Maia Júnior: em novembro, ficará pronto e será anunciado o novo Plano de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará. O documento foca atenção e investimentos nos setores do Agronegócio; Tecnologia da Informação; Cadeia Produtiva da Saúde; Têxtil e Calçados, Logística e Turismo; Recursos Hídricos; Energias Renováveis; e Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O lançamento será feito no Centro de Eventos do Ceará.

Saneamento

Será a Construtora Marquise que executará as obras de saneamento básico das ruas do bairro Canindezinho, na região Sul desta Capital. Para isto, a empresa dos sócios José Carlos Pontes e Erivaldo Arrais celebrou contrato com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. O prazo para a execução da obra, que consumirá R$ 36 milhões, é de um ano.

Amanhã, véspera da sexta-feira, 13, Dia Nacional da Cachaça, a multinacional britânica Diageo, dona da mais antiga aguardente do Brasil, a Ypióca, abrirá uma loja pop-up para contar a história dessa bebida e para promover a degustação dos seus diferentes tipos. A promoção da Diageo se prolongará até domingo, 15.

Troca DE nomes no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) por votos a Eduardo Bolsonaro para embaixada nos Estados Unidos coordenada pelo Palácio do Planalto. O Governo agora aguarda a análise dos nomes pelo Senado para garantir a vaga do filho do presidente na embaixada. Toma lá, dá cá.