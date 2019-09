Egídio Serpa: bananal deixa Camilo triste

Na última sexta-feira, 30 de agosto, o governador Camilo Santana tomou um susto ao sobrevoar de helicóptero a zona rural de Missão Velha e Barbalha, sua base política, na região do Cariri. Ele viu, com tristeza, o estado em que se encontram hoje os bananeirais da região - em processo acelerado de destruição pela sigatoka amarela, uma praga poderosa só combatida - com eficiência, baixo custo e pouco tempo - pela pulverização aérea de defensivos agrícolas. Essa pulverização está proibida em todo o território cearense por lei aprovada no dia 29 de dezembro e sancionada pelo próprio governador. Não foi só a aniquilação vista do alto que o entristeceu, mas também a notícia de que centenas de pessoas já foram desempregadas pelos pequenos e grandes bananicultores caririenses, um dos quais já revelou sua intenção de levar sua empresa e seus empregos para outro estado nordestino, onde é permitida a pulverização aérea. Santa Catarina e Goiás acabam de rejeitar projeto de lei igual ao aprovado pelo Legislativo cearense.

Caixa

Alvo da ação de maus políticos - como o ex-deputado Geddel Vieira Lima, seu ex-vice-presidente, em cujo apartamento a PF encontrou em várias malas R$ 50 milhões em dinheiro vivo - a Caixa Econômica Federal retomou a musculatura. Seu lucro, no segundo trimestre deste ano, foi de R$ 4,2 bilhões; no primeiro semestre, de R$ 8,1 bilhões.

Minalba

Tornaram-se parceiras estratégicas a Minalba Brasil e a espanhola Estrella Galicia, que produz algumas das melhores cervejas premium do mundo. Desde segunda-feira, 2, a Minalba trabalha o portfólio de cervejas da Estrella Galícia no Estado da Paraíba. Até o fim deste ano, porém, esse trabalho estará ampliado para o Ceará, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Klabin

Fruticultores e industriais cearenses celebram a decisão da Klabin S/A - uma gigante do setor de papel e celulose - de implantar em Horizonte, na RMF, uma fábrica de embalagens. É que, com ela, haverá concorrência nesse mercado, hoje dominado unicamente pela Rigesa, que impõe seus preços aos clientes do Ceará e dos demais estados do Nordeste. E o secretário Maia Júnior, que tratou com a Klabin, é só felicidade.