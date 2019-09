Egídio Serpa - Águeda: Recordes em julho

Julho foi um mês de recordes na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) da Prefeitura de Fortaleza. A secretária Águeda Muniz informa que no mês passado cresceu 30% o número das licenças para construir e funcionar emitidas pela Seuma. "Isto quer dizer que novos negócios estão sendo realizados na cidade" - lembrou ela. Ainda de acordo com a titular da Seuma, "dobrou o número de alvarás de construção emitidos em julho". Águeda Muniz revela ainda que as Zonas de Dinamização Urbanística e Socioeconômica (Zedus) - Aldeota, Varjota, BR-116, Montese e Perimetral - são hoje as áreas onde mais se instalam novos empreendimentos na geografia de Fortaleza. Ela lembra que sua Secretaria adotou medidas para a desburocratização ainda no primeiro mandato do prefeito Roberto Cláudio, e foi essa providência que pôs fim ao que os empresários da construção civil chegaram a chamar de "inferno burocrático". Hoje, a Secretaria de Águeda Muniz é vista como um centro de excelência do serviço público municipal.

Parlamento

Esqueçam as frases de Bolsonaro, inclusive suas recomendações intestinais para a sustentabilidade ambiental, e atentem para a agenda reformista do Congresso Nacional. As duas casas do Parlamento, sob a presidência do deputado Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre, assumiram o seu protagonismo e pisam no acelerador das reformas previdenciária, aprovada em dois turnos na Câmara e já em tramitação no Senado, e tributária, a mais difícil, que começa a andar. Na madrugada de ontem, por 345 votos a 76, foi aprovado o texto-base da MP da Liberdade Econômica, cujo objetivo é facilitar ao máximo a vida dos empreendedores. Deputados e senadores - com exceção dos radicais da esquerda - entenderam que o País vive um momento extremamente difícil e que é preciso, neste momento, em primeiro lugar, consertar suas contas. O êxito dessas medidas, antes de beneficiar politicamente o presidente Jair Bolsonaro, fará bem ao Brasil e à sua população, e é isto o que interessa.

Energia

Promovido pela Fiec e pelo seu Sindenergia, vem aí, no dia 12 de setembro, o ProEnergia Ceará 2019. O evento reunirá empresários, especialistas e técnicos em energia que debaterão sobre o presente e o futuro do mercado de energia, que cresce neste Estado.