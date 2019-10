Dnit anuncia: Anel Viário ficará pronto em fevereiro

Superintendente do Dnit no Ceará, a engenheira Liris Carneiro anunciou ontem para a diretoria plena da Federação das Indústrias (Fiec) que em fevereiro do próximo ano estarão prontas as obras de duplicação do IV Anel Viário de Fortaleza.

Mas ela fez questão de esclarecer que esta informação lhe foi transmitida pelas autoridades rodoviárias do Governo do Estado para as quais a obra foi adjudicada.

Liris Carneiro adiantou que, no próximo mês de novembro, o Dnit liberará mais R$ 30 milhões para os serviços finais de duplicação do Anel Viário, cujo pavimento é rígido, ou seja, feito em concreto.

A engenheira Liris Carneiro é, nos últimos 50 anos, a primeira superintendente estadual do Dnit indicada por critérios meritocráticos e não políticos.

Ontem à noite, durante uma hora e meia, ela falou para os industriais da Fiec, que a aplaudiram cinco vezes durante a sua exposição. O presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante, elogiou a nova gestão do Dnit no Ceará e parabenizou sua jovem superintendente pela exposição.

Ao longo de sua palestra, Liris Carneiro anunciou que, a partir de hoje, terça-feira, 22, começarão a ser reinstalados os radares que haviam sido retirados das rodovias federais no Ceará.

A providência, segundo ela, é necessária porque, sem os radares, aumentou o número de acidentes nas estradas sob controle do Dnit. Serão reinstalados, inicialmente, 58 radares dos 149 previstos para as BRs 116, 020 e 222.

Liris Carneiro também informou que, para a duplicação da CE-155 – estrada estadual que liga a BR-222 até o Porto do Pecém - o Ministério da Infraestrutura, por meio do Dnit, já liberou R$ 18 milhões, devendo liberar mais R$ 11 milhões ainda neste ano.

Ela disse que o Dnit está executando os serviços de duplicação da BR-222, desde o entroncamento do Anel Viário com a BR-020 até a junção com CE-155, que vai para o Pecém.

Perguntada sobre como vai sua relação com os funcionários do Dnit no Ceará, tradicionalmente acostumados a tratar com superintendentes nomeados por indicação de políticos, a engenheira Liris Carneiro foi franca na resposta. Disse que “há uma parte dos servidores que apoia a nova gestão, enquanto outra parte ainda não se engajou”.

E como tem sido sua relação com as empresas empreiteiras? Resposta dela: “De mútuo respeito”.