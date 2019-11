Construção pesada faz seminário sobre troca de concreto por asfalto

Revelada com exclusividade por este colunista, a ideia do Governo do Ceará de trocar o asfalto pelo concreto para o pavimento de suas rodovias será o ponto central de um seminário que promoverá na próxima segunda-feira, 18, na Fiec, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada.

O evento será gratuito, aberto ao público.

O objetivo do seminário é o de capacitar profissionais da engenharia rodoviária para usar o que a Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP).

Segundo a entidade, o uso do concreto na pavimentação de estradas é a tendência natural da engenharia, uma vez que os seus custos têm sido reduzidos, estando hoje próximos dos custos do asfalto.

Neste ano, o Governo do Ceará já investiu R$ 219,4 milhões em melhorias na pavimentação de 1.732 quilômetros de estradas, dos quais 391 quilômetros já foram concluídos.