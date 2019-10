Ciência da irrigação no Ceará

Mesmo tendo apenas 1% da área irrigada do Brasil, o Ceará sediará, nesta semana, o debate internacional sobre irrigação e uso racional da água na agricultura. De quarta-feira, 30, a sexta-feira, 1º de novembro, no Teatro RioMar, nos dois primeiros dias, e no Campus da UFC no Pici, no último, cientistas nacionais e estrangeiros estarão reunidos no XXVIII Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem, no V Inovagri International Meeting e no I Simpósio Latino-Americano de Salinidade. O tema central dos três eventos - informa o engenheiro agrônomo Sílvio Carlos Ribeiro, secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, um dos seus organizadores - buscará novas respostas para uma questão: como produzir mais usando menos água.

Não poderia haver melhor local para esse debate científico.

O Ceará - com 95% de sua geografia inseridos no semiárido, com decrescente índice de pluviometria, com seus grandes açudes secos ou com menos de 4% de sua capacidade - tem sabido usar a melhor tecnologia disponível no mundo para manter a produção leiteira, para ampliar sua carciniculura aproveitando a água salobra do subsolo da região jaguaribana; para alargar sua produção de hortaliças sob estufas; para plantar e colher trigo de alta qualidade; e para manter-se na liderança da produção e exportação de melão e banana, sem embargo das dificuldades impostas por novas leis estaduais de conteúdo ideológico contra a propriedade privada e a livre iniciativa.

Entre os cientistas brasileiros que falarão no I Simpósio Latino-Americano de Salinidade, está o Dr. Kepler Borges França, da Universidade Federal de Campina Grande, que mostrará os avanços científicos da dessalinização de água. Ele esteve à frente do projeto que instalou uma usina dessalinizadora da água marinha em Fernando de Noronha. A técnica utilizada lá há mais de uma década é da osmose inversa - passagem da água por membranas filtrantes. O que ele dirá interessará ao time técnico da Cagece, que está em marcha batida para construir na Praia do Futuro a primeira usina cearense de dessalinização da água do mar.

GRANITO

Está chegando a Brazil Stone Fair - feira internacional de granitos, quartzitos, mármores, máquinas, equipamentos e insumos que se realizará mais uma vez no Centro de Eventos do Ceará, nos próximos dias 5, 6 e 7 de novembro. A indústria de extração e de beneficiamento de rochas ornamentais do Ceará é uma das melhores do Brasil.

ENERGIA

Revela o Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética: um aparelho de ar-condicionado consome até 10 vezes mais energia elétrica do que um bom e potente ventilador.

DEFENSIVOS

Elaborado pela Anvisa, saiu o Painel de Monografias, nova ferramenta que permite o acesso a informações sobre ingredientes ativos de defensivos agrícolas. Será útil para os agrônomos que emitem receituário agronômico e para os agricultores, pois permitirá a consulta sobre quais ingredientes ativos estão autorizados para determinada cultura.

MELÃO

Nos dias 13 e 14 do próximo novembro, os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da China, Xi Jinping, terão novo encontro, dessa vez em Brasília. Na sexta-feira passada, em Pequim, os dois assinaram vários acordos, mas o que interessa ao Nordeste - o da abertura do mercado chinês para o melão brasileiro - ficou para a reunião dos Brics, que será realizada em Brasília.