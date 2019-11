Ceará tem a maior fazenda de acerola orgânica do mundo

Está na geografia do município cearense de Jaguaruana a maior produtora de acerola orgânica do mundo - a Meri Pobo Agropecuária, do empresário austríaco Johann Feldgrill.

A fazenda, com área de 200 hectares, que serão 800 dentro de três anos, segundo prevê o plano de expansão da empresa, foi visitada nesta sexta-feira, 8, pelo presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), economista Eduardo Neves.

Localizada na zona rural de Jaguaruana, a 183 quilômetros ao Sul de Fortaleza, a Meri Pobo Agropecuária, além de acerola, produz também uva, mamão, pitaia e outros frutos.

O presidente da Adece surpreendeu-se com o que viu e, mais ainda, com o que ouviu de Johann Feldgrill: a Meri Pobo exporta 50% da acerola que produz. Os outros 50% são comercializados nas redes de supermercados do Ceará, São Paulo e Rio de Janeiro.

Quando a produção for triplicada, os produtos da fazenda - cultivados exclusivamente com defensivos orgânicos - passarão a ser comercializados noutros estados brasileiros.

Eduardo Neves alegrou-se não só com o aspecto econômico e ambiental do projeto da Meri Pobo, mas também com o lado social do empreendimento, que dá emprego direto a 375 pessoas, todas residentes no entorno da fazenda, em Jaguaruana.

"Para mim, foi uma grata surpresa conhecer a grandeza da Meri Pobo, que usa a melhor tecnologia para produzir orgânicos, cujo mercado no Ceará tem registrado constante crescimento no Ceará", disse o presidente da Adece.

