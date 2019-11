Ceará pode trocar o asfalto pelo concreto nas estradas

Exclusivo! A Associação Brasileiro de Cimento Portland (ABCP) reunirá no próximo dia 11, em Fortaleza, os principais fabricantes brasileiros de cimento.

Para essa reunião foi convidado o governador Camilo Santana, ao qual será apresentada a mais nova tecnologia da indústria cimenteira para a construção de pavimento rígido, isto é, com uso do concreto, nas estradas estaduais e federais.

Os diretores da ABCP dirão ao governador que os custos de implantação do pavimento rígido, com a utilização do concrerto, estão hoje competitivos em relação aos do asfalto.

De acordo com Élcio Batista, secretário da Casa Civil do Governo do Estado, os industriais do cimento mostrarão ao governador uma experiência prática do uso do cimento na pavimentação rígida de rodovias.

Trocando em miúdos: o Governo do Ceará poderá trocar o asfalto, que exige manutenção periódica, pelo concreto, cuja manutenção é pontual e só acontece a partir de 20 anos depois de assentado o pavimento.

O governador Camilo Santana comprometeu-se com os diretores da Associação Brasileira de Cimento Portland a indicar uma estrada estadual onde, num trecho de 500 metros, a indústria cimenteira fará a demonstração prática do uso do concreto na pavimentação rodoviária.

O Brasiljá tem hoje 6.800 quilômetros de estradas com pavimento de concreto. Com a redução dos custos do concreto em relação ao asfalto, esse número tende a crescer, segundo estima a ABCP.