Ceará na contramão do Brasil, diz Maia Júnior

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Maia Júnior, "o Ceará segue na contramão do Brasil, pois, mesmo na crise por que passa a economia nacional, está atraindo grandes investimentos". Maia cita como exemplo a Klabin, gigante do setor de papel e celulose, líder do segmento de embalagens de papelão ondulado, que decidiu localizar em Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, uma grande indústria e um Centro de Distribuição que consumirão investimentos de R$ 500 milhões. Outro empreendimento citado pelo secretário é o da Brilux, do grupo pernambuco Raymundo da Fonte, que investiu R$ 56 milhões em sua fábrica de detergentes e amaciantes na cidade de Horizonte, a menos de 10 quilômetros de Pacajus.