Ceará lidera produção de leite

Informa o Top 100 da Milk Point - o principal site da pecuária leiteira brasileira, que, anualmente, elabora o ranking dos 100 maiores produtores de leite do País: o Estado do Ceará lidera essa lista na região Nordeste com quatro propriedades entre as maiores do Brasil. O Estado da Bahia vem em segundo lugar, com três fazendas. A Fazenda Esperança, do Grupo Edson Queiroz, manteve a liderança cearense e nordestina, além de consolidar-se na 11ª colocação no ranking nacional, com produção diária de 32,8 mil litros/dia; em seguida, vem o pecuarista Luís Girão, com 28 mil litros/dia; depois, a Cialne, com 26,8 mil litros/dia; em quarto lugar, Felipe Fernandes, com 14,2 mil litros/dia.

Melão

De Madri, onde participa, desde quarta-feira, da Fruit Attraction - uma grande feira de frutas europeia, informa Sílvio Carlos Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado (Sedet-CE): 1) Dois produtores de frutas de outros estados nordestinos estão procurando terras no Ceará para produzir melão; 2) Entre os brasileiros que estão na feira, "só se fala na expectativa de exportação de melão brasileiro do Nordeste para a China". Na Fruit Attraction, estão também Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa e presidente da Abrafrutas; Edson Brok, da Nordeste Vegetais; e Danilo Serpa, presidente da CIPP S/A, que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Desconfiança

Pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC Brasil), da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CDL), revelou: 71% dos consumidores brasileiros já deixaram de realizar compras em algum site do e-commerce por desconfiarem da sua idoneidade. E mais: ainda de acordo com o levantamento, só 28% desses consumidores confiam no sistema de proteção contra fraudes desses sites de compras.

Eventos

Vem aí, de 5 a 7 de novembro, aqui em Fortaleza, o Brazil Stone Fair - feira de rochas ornamentais que reunirá centenas de empresários da mineração do Ceará e de outros estados. Aproveitando o tema: será em Fortaleza, em 2020, o Congresso Internacional da Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Para promovê-lo, deram-se as mãos os sindicatos cearenses das indústrias têxtil, de confecções e de roupas.