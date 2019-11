Ceará já exportou neste ano 13 mil toneladas de granito

A movimentação de granitos no Porto do Pecém tem ganhado destaque nos últimos meses.

Somente entre janeiro a setembro deste ano, a operadora Tecer Terminais, empresa especialista em carga e descarga no Porto do Pecém, já embarcou e desembarcou mais de 13 mil toneladas dessas pedras ornamentais.

É um número que retrata a importância do granito para a manifatura.

A Tecer Terminais está com um estande na Brazil Stone Fair, feira internacional que se realiza desde terça-feira, 5, no Centro de Eventos do Ceará, expondo granitos, quartzitos, mármores, limestones, pedras laminadas, máquinas, equipamentos e insumos para a cadeia produtiva das rochas ornemanteia e de revestimento.

Milhares de pessoas já visitaram a feira, surpreendendo-se com a qualidade da exposição e, principalmente, com a alta qualidade dos mármores e granitos extraídos do solo cearense. Esses produtos são usados em vários dos mais belos e conhecidos projetos arquitetônicos do mundo, incluindo o aeroporto de Abu Dabi, nos Emirados Árabes, e no Terminal III do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

No seu exclusivo espaço na Brazil Sto0ne Fair, a Tecer Terminais tem reunido empresários da indústria extrativa e de beneficiamento do Ceará e de outros estados, além de exportadores e importadores, com os quais amplia as oportunidades de negócios.

A feira será encerrada na noite desta quinta-feira, 7.