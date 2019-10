Ceará: eólica dá 50% da energia consumida

Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), citado em palestra pelo coordenador do Núcleo de Energia da Fiec, Joaquim Rolim, o Ceará já produz, em geração eólica, 50,5% do total que o Estado consome anualmente em energia elétrica. Por sua vez, a geração solar já responde por 4,6% da energia consumida na geografia cearense. De acordo com Rolim, em 2018, a eólica alcançou 52% de participação no total de energia no Nordeste, o que evitou a possibilidade de racionamento na região, cuja geração hidráulica, por causa da baixa pluviometria, caiu de 80% em 2012 para apenas 21% no ano passado. Resumo: vai crescer ainda mais o investimento em energias renováveis, ênfase na solar e na eólica.

Camarão

Maior produtora de camarão do País, a fazenda Potiporã, do empresário cearense Cristiano Maia, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão e líder nacional do setor, distribuiu, ontem, comunicado em que afirma que toda sua área de produção - localizada no continente - está livre de qualquer contaminação pelo óleo que invadiu praias nordestinas. O comunicado diz ainda que o seu camarão tem o selo SIF - emitido pelo Serviço de Inspeção Federal - e também a certificação ISO 9001.

Opiniões

Do empresário Honório Pinheiro, CEO e sócio da rede Supermercado Pinheiro: 1) "Vejo com preocupação o Governo Bolsonaro. Falta propósito e se envolve com muito mimimi; 2) A economia, no tocante ao varejo, experimenta leve recuperação em relação ao ano passado. Há setores que crescem mais do que outros; 3) A nova loja do Pinheiro na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza, inaugurada há um mês, interage muito bem com a população da vizinhança, que está contente com nossa presença; 4) Compramos 70% de hortifrútis de produtores cearenses".

Expoece

Vem aí, de 9 a 17 deste mês, a 65ª Expoece - a grande feira e festa da agropecuária cearense, que se realizará, provavelmente pela última vez, no Parque de Exposição César Cals, em Fortaleza. Previsão de negócios: R$ 12 milhões.

Foi a CMM Engenharia - dos sócios Marcelo de Castro, Adalberto Mota Machado e Artur de Albuquerque Neto - que fez a expansão do Shopping Eusébio ontem inaugurado. Neste ano, a CMM construiu o Centro de Educação Infantil Myra Eliane e constrói as fábricas da Diageo, amplia a Aerys Energy e a 3 Corações

Para quem fala mal dos defensivos agrícolas, ou agrotóxicos: a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, antecipou partes do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes de 2018: 97% dos produtos vegetais analisados estavam dentro dos limites legais. Ela fez o anúncio 4ª feira, 29, na Câmara dos Deputados