Carlos Prado aponta saída pela educação

Com a clarividência dos sábios, Carlos Prado - vice-presidente da Fiec, patriarca de uma família 100% dedicada à agricultura de ponta tecnológica e fundador e presidente do Conselho da Itaueira Agropecuária, que produz no CE, PI, RN e BA melão, melancia, pimentão colorido, camarão, uva e mel de abelha - preocupa-se com o futuro próximo do agronegócio no Ceará. Ele lembra que a história da atividade agrícola no Brasil começou com a chegada dos emigrantes europeus que se instalaram no PR, SC e RS, de onde saíram para descobrir as virtudes da região Centro Oeste, cujo solo corrigiram com o apoio científico da Embrapa. O PIB per capita do Centro Oeste era igual ao do Nordeste; hoje, é maior do que o do Brasil, que é o dobro do PIB per capita da região nordestina.

Assim como os emigrantes europeus, os Prado trocaram SP pelo semiárido cearense, onde, primeiro, investiram na indústria, fabricando máquinas e implementos agrícolas utilizados hoje em centenas de fazendas de diversas regiões do País. Depois, investiram na agricultura irrigada para produzir inicialmente caju anão, em parceria com a Embrapa, e depois melão destinado à exportação. Aí faltou água para irrigar sua plantação, transferida para outros estados - no Ceará, eles continuam residindo em Fortaleza e cultivando pimentões coloridos na Ibiapaba. "Temos aqui chuvas irregulares sobre um solo hostil, e por esta razão será sempre muito difícil tornar rentável a cultura de subsistência sem irrigação", diz Carlos Prado, que aponta a saída: "Mas a educação de qualidade, com escolas profissionalizantes, como o Governo do Ceará vem fazendo, é a ferramenta correta para preparar uma nova geração para o futuro do nosso Estado".

Energia solar

Sem ligar para as resoluções da Aneel - que quer cobrar imposto pela chamada Geração Distribuída - o empresário cearense Cristiano Maia, maior produtor de camarão do País, está instalando, em 10 dos 1.500 hectares de sua Fazenda Potiporã, um parque de geração de energia solar com potência de 4 MW, suficiente para garantir o funcionamento de sua indústria de beneficiamento, a maior da carcinicultura brasileira. A autogeração de energia é a tendência.

Emprego

No Complexo do Pecém, operam 10 empresas industriais, que empregam, direta e formalmente, 8.100 pessoas.

Desenvolvidas pela Embrapa Algodão, com sede em Campina Grande, na Paraíba, já estão em uso as boas usinas itinerantes de beneficiamento (descaroçadoras) de algodão. Elas atendem os pequenos cotonicultores nordestinos que, assim, agregam valor à sua produção, gastando menos e melhorando o lucro.

Cinzento é o futuro da Boeing, que era a maior fabricante de aviões do mundo. Seus campeões de venda - os conhecidos 737 e seus vários modelos - estão ou proibidos de voar (como os MAX) ou apresentando fissuras. Airbus e Embraer já tiram proveito disso: suas vendas têm crescido. No Brasil, a Gol só tem Boeing.