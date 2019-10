Camarão invade a região do Jaguaribe

Tom Prado, CEO da Itaueira Agropecuária que, além de melão, melancia, uva e pimentão colorido, produz também camarão com sua marca "Rei", ficou positivamente impressionado com o que viu segunda-feira, 28, na região jaguaribana, onde participou, em Jaguaruana e Jaguaribara, de duas reuniões com carcinicultores. "São dezenas e dezenas de pequenos produtores que trocaram a agricultura pela criação de camarão, de cuja atividade sustentam hoje suas famílias", diz Prado com uma voz entusiasmada. Ele acrescenta: "Uma parte deles usa a água salobra do subsolo para desenvolver a pós-larva em viveiros escavados no chão. Todos apostam na atividade, para o que recebem orientação técnica dos grandes fornecedores de pós-larva, como a fazenda Potiporã, de Cristiano Maia". Na opinião de Tom Prado, a grande preocupação dos carcinicultores jaguaribanos é a mesma dos seus colegas de todo o Nordeste, ou seja, "a ameaça que representam as novas e inexistentes doenças que poderão chegar aqui se for aberta a importação do camarão estrangeiro, sem uma severa e prévia fiscalização fitossanitária". Resumindo: está aberta mais uma nova e promissora fronteira para agronegócio do Ceará.

E-commerce

Principal empresa do e-commerce mundial, a norte-americana Amazon está perdendo a batalha contra as lojas brasileiras que vendem pela internet, como Magazine Luiza, Centauro e Via Varejo. O mercado varejista brasileiro tem características próprias e difíceis de ser encaradas pela concorrência estrangeira - como o embaralhado sistema tributário, a complicada logística de transporte e o mercurial judiciário. Aqui no Ceará, as redes locais de supermercados ganham das gigantes nacionais e estrangeiras, na Capital e no interior.

Inconstitucional

Foi arquivado pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Tocantins o projeto de lei que proibia a pulverização aérea naquele Estado. A Comissão considerou inconstitucional a proposta. E é mesmo.

Expolog

Hoje, às 19 horas, no BS Design, lançamento da Expolog, que se realizará nos dias 27 e 28 deste mês no Centro de Eventos.

Presidente da FAEC - Federação da Agricultura do Ceará, Flávio Sabóya está na Bahia. Ele integra comitiva da CNA que visita grandes fazendas do oeste baiano que produzem grãos, algodão e também pecuária leiteira e de corte. Tudo isso com o uso de tecnologias que aumentaram a produtividade e igualmente a rentabilidade do produtor.

Diretores de hotéis localizados no trecho modernizado da Avenida Beira-Mar e empresários que residem na área denunciam: camelôs invadiram o novo espaço, oferecendo de tudo a quem passeia por ele - da cachaça ao cachorro quente. A Beira-Mar é o melhor cartão-postal turístico de Fortaleza.