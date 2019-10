Camarão: chegou a "larva x"

Informa o jovem carcinicultor Rubens Sales: o laboratório de sua empresa, que produz camarão na fazenda Cacimbas, em Acaraú, no litoral Oeste do Ceará, com a marca Sabores da Costa, desenvolveu e já comercializa em todo o Nordeste a "Larva X", resistente à mancha branca e produzida em estufas sem o uso de antibióticos. "Conseguimos, com grande investimento em genética, um animal que cresce mais rápido em curto prazo e sobrevive por mais tempo", assegura ele. Rubens falou no evento "Venda seu Peixe", realizado na semana passada em São Paulo, sendo ouvido por representantes de empresas brasileiras e estrangeiras. Nesse evento, Ystein Valanes, do consulado da Noruega, revelou que, durante os 30 dias de férias escolares, as empresas norueguesas dão emprego temporário a adolescentes de 14 a 16 anos, que nesse período, trabalham no beneficiamento de peixes, ganhando por esse serviço o equivalente a US$ 2 mil, algo impossível no Brasil. Outra revelação: a Mitsubishi - que também atua fortemente na área da pesca - domina 30% do mercado mundial de atum.

Doença, não!

Segunda-feira, 28, reuniram-se às 8 horas em Jaguaruana e às 11 horas em Jaguaribara dezenas de pequenos criadores de camarão do Vale do Jaguaribe. Coordenados pelo presidente da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, Cristiano Maia, e na presença do secretário executivo de Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Sílvio Carlos Ribeiro, eles expuseram ao deputado federal Domingos Neto a ameaça que representará para a sua atividade a importação de camarão do Equador. "Não somos contra a importação do camarão equatoriano. Somos contrários à importação de doenças, e o camarão do Equador tem doenças que a carcinicultura brasileira não tem", disse Cristiano Maia, maior criador brasileiro. Foi aplaudido.

Mármores

De 2017 até agora, as empresas que extraem e exportam mármores e granitos do Ceará investiram R$ 650 milhões na atividade, incluindo a pesquisa e a lavra. As exportações cearenses de rochas ornamentais, que em 2014 equivaleram a US$ 16,1 milhões, alcançaram US$ 28,1 milhões em 2018. No próximo dia 5, às 14 horas, será aberta no Centro de Eventos a feira Brazil Stone Fair.

MEDALHA

Justa e merecida a homenagem que o Legislativo estadual cearense prestou, ontem, ao empresário João Soares Neto - empreendedor do Shopping Benfica - outorgando-lhe a Medalha Edson Queiroz de Empresário do Ano. Intelectual, João Soares, cônsul honorário do México, é exemplo pronto e acabado do "self made man".

COMISSÃO

Foi instalada na câmara dos Deputados a Comissão Especial que analisará o PL que trata da portabilidade da conta de luz. Se aprovado, o brasileiro poderá escolher seu fornecedor de energia elétrica. Será um gol!