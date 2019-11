Brasil mais próximo da China, após o Brics

Pragmático, o Governo brasileiro decidiu dar especial atenção ao seu maior parceiro comercial - a China. E, para que não deixar dúvida a respeito, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou a reunião dos Brics, ontem encerrada em Brasília, para se derramar em elogios ao seu colega chinês Xi Jiping, com o qual assinou vários acordos, entre os quais o que abre o mercado do seu país para a o melão brasileiro, que é produzido no Nordeste - o Ceará no meio. E com todas as letras disse, em discurso na sessão de encerramento, que sua política externa pensa primeiro no Brasil. A reação dos EUA sobre isso ainda não veio. Na mesma linha, o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o Brasil conversa com a China sobre um possível Acordo Comercial bilateral. Guedes quer abrir à competição a indústria nacional - parte da qual está acostumada aos subsídios oficiais.

Cartorial

Na opinião de Ivo Jucá, sócio e vice-presidente da Ezze Seguros, está correta a decisão do presidente Jair Bolsonaro de extinguir o Dpvat. Na opinião de Jucá, expressada em uma rede social, "o Dpvat era um dos cartórios do Brasil". Ele acrescenta: "Foi ótima a sua extinção. Quem tem dinheiro, usa o seguro do carro, e quem precisa não sabia que (o Dpvat) existia. Sinistralidade (diferença entre o que arrecada e paga de sinistro) era baixíssima. Muita gente ficou rica operando Dpvat, em especial os grandes bancos que controlavam a Seguradora Líder com uma caixa gigantesco". Ivo Jucá termina assim: "Menos Estado na garganta das pessoas". Mas o Congresso pode barrar a decisão de Jair Bolsonaro.

Aeroporto

Marcos Oliveira, industrial cearense dono de empresa que presta serviços à Petrobras, mandou a seguinte mensagem a esta coluna: "Nesta semana, fui a Recife e Salvador, e não há comparação. O Aeroporto de Fortaleza é hoje muito melhor do que os daquelas capitais. Acho mesmo que é um dos melhores do Brasil. Temos de aproveitar para captar mais voos e consolidar o Hub antes da reforma dos concorrentes".

Mais e menos

Sim, o concreto custa cinco vezes mais caro do que o asfalto, porém dura 10 vezes mais tempo, diz um especialista.

Gol!! Duas empresas cearenses de energia - Eficaz Energia e Ceneged - estão entre as premiadas pelo Great Place to Work (GPTW), que elegeu as melhores para trabalhar em Pernambuco, onde também atuam. São filiadas ao Sindienergia do Ceará presidido por Benildo Aguiar, que é sócio e diretor da Eficaz Energia

Quando a autoridade se ausenta, tudo acontece. Camelôs e pequenos comerciantes voltaram a ocupar ruas e avenidas do entorno da Catedral da Sé e da Secretaria da Fazenda. Lá, promovem, sem fiscalização policial, tributária ou sanitária, uma feira de tudo - principalmente confecções - e incrivelmente a céu aberto