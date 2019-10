Bolsonaro deve ouvir Tasso

Relator do projeto de reforma da Previdência no Senado, que o aprovou nesta semana, o cearense Tasso Jereissati mantém o protagonismo no Congresso Nacional, uma vez que produzirá, também, o relatório da chamada PEC paralela, que, entre outras coisas, incluirá os servidores dos estados e municípios no contexto da Nova Previdência. Jereissati - que já foi por três vezes governador do Ceará - lamenta que o Governo do presidente Bolsonaro não tenha base sólida nem diálogo eficiente no Parlamento, o que dificulta a tramitação não só da nova PEC, mas também das propostas que reformarão a estrutura administrativa da União e criarão um novo Pacto Federativo, passo fundamental para a futura e inadiável reforma tributária. Tasso Jereissati é uma voz que o presidente Jair Bolsonaro deveria consultar com mais frequência. Se o fizer, certamente colherá mais êxitos do que reveses.

Vendas on-line

Levantamento do Compre&Confie, empresa de inteligência de mercado focada exclusivamente no e-commerce, apurou que o faturamento oriundo das vendas online, durante o terceiro trimestre deste ano, foi de R$ 18 bilhões, uma alta de 23% em relação a igual período do ano passado. E um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior. Apesar de todas as desconfianças.

Emílio Ribas

Empresa genuinamente cearense, o Emílio Ribas Medicina Diagnóstica - referência em laboratório de análises clínicas no Estado do Ceará - está celebrando 40 anos de atividades. Para festejar o evento, a empresa promove neste sábado, no Beach Park, um show gratuito do violonista, cantor e compositor Toquinho, cujo repertório atende às crianças, adolescentes e adultos.

Pecém

No lançamento da Expolog 2019 - feira internacional de logística que anualmente, em novembro, é realizada em Fortaleza - o presidente da Cipp S/A, Danilo Serpa, fará uma apresentação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Será no próximo dia 31, quinta-feira, no auditório do BS Design.

Opinião

Empresários cearenses com os quais esta coluna conversou durante o dia de ontem concordam: "O Brasil precisa de segurança jurídica". Alô, STF!

Cabra

Você sabia? O Ceará produz 950 mil litros de leite por mês. A Paraíba, aqui do lado, produz 5 milhões de litros. Por que não o incluir na merenda escolar?