Aquiraz fabrica a partir de hoje maior turbina eólica do Brasil

Maior fabricante de turbinas eólicas do mundo, a dinamarquesa Vestas inaugura nesta terça-feira, às 10 horas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, a ampliação de sua gigantesca fábrica cearense.

Ela produzirá, com exclusividade no Brasil, sua novíssima turbina, a VC-150, com potência inédita de 4.2MW (megawatts).

A Vestas já recebeu encomendas da nova turbina equivalentes à potência de 2 GW e a um faturamento de R$ 5 bilhões.

O ato de inauguração terá a presença do governador Camilo Santana, do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (FIec), Ricardo Cavalcante, e de autoridades e empresários ligados ao setor de energia.

Em operação desde 2016, a fábrica cearense da Vestas, localizada no Km 22 da BR-116, na geografia do município de Aquiraz, foi ampliada para produzir as turbinas V-150.

Nessa ampliação, a empresa dinamarquesa investiu cerca de R$ 100 milhões de recursos próprios.

No meio empresarial cearense, estima-se que a unidade industrial da Vestas no Ceará poderá ser ponto de atração de empresas fornecedoras de peças e equipamentos da cadeia produtiva do setor de energia.

O Governo do Ceará tem um leque de incentivos fiscais capaz de atrair empresas indústrias nacionais e estrangeiras.

A Vestas está no Brasil desde o ano 2000. Hoje, suas 750 turbinas espalhadas por diversos parques eólicos instalados e em operação no País têm capacidade instalada para gerar o equivalente a 1,5 GW (gigawatts).

Nos mais de 80 países dos cinco continentes em que atua, a Vestas já instalou turbinas eólicas cuja potência instalada é de 108 GW.