Apodi terá seu parque solar

Para uma plateia que misturou grandes empresários cearenses da construção civil e especialistas em concreto armado, vários dos quais estrangeiros, o grego Emmanouil Mitsou, novo CEO da cearense Companhia de Cimento Apodi - cujo capital é dividido meio a meio entre a família Dias Branco e a Titan, maior cimenteira do mundo, com sede em Atenas - anunciou quinta-feira (17) à noite que ficou pronto o novo plano de investimentos da empresa. "É um plano muito interessante", disse ele. E acrescentou uma informação inédita: "A Apodi é a única cimenteira no mundo que utiliza os próprios gases (extraídos do seu forno de clínquer) para a geração de energia elétrica. Produzimos 30% da energia que consumimos". Mitsou, que falou de improviso em português, foi além ao dizer - sem dar detalhes - que sua empresa planeja investir, no curto prazo, na geração de energia solar em área ao lado de sua gigantesca fábrica de cimento em Quixeré, na Chapada do Apodi. A ideia é que, em pouco tempo, a Apodi esteja a produzir toda a energia elétrica que consome. Depois dele, falou o também grego Tassulas Fokion, diretor de Tecnologia e Engenharia do Grupo Titan, que emitiu sua opinião sobre a fábrica da Apodi, visitada por ele na véspera: "Fiquei impressionado. É o estado da arte". A Titan tem mais de 100 anos de história na produção de cimento em países de vários continentes.

Trigo

Ricardo Cavalcante, presidente da Fiec, entusiasmou-se com a notícia, publicada com exclusividade por esta coluna, de que o Ceará está colhendo sua primeira safra de trigo na Ibiapaba e na Chapada do Apodi. Derramou elogios ao empresário Alexandre Sales, que, com o apoio da Embrapa, quer transformar o Ceará em produtor de trigo. "O Alexandre é jovem, criativo, ousado e adora desafios. Produzir trigo no Ceará parecia impossível para todos, menos para ele, que é dotado de um espírito visionário". Em tempo: na irrigação de suas áreas de produção de trigo, são consumidos 300 mililitros (uma garrafa de refrigerante) de água por hectare por minuto, informa Sales.

Investimento

Em plena crise política nacional, cujo horizonte mantém-se acinzentado, o Ceará inaugurou ontem um investimento de R$ 100 milhões na área da saúde.