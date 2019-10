Aneel pecará contra deus se taxar a solar

No próximo dia 7 de novembro, em Brasília, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) promoverá uma audiência pública para apresentar e ouvir queixas e sugestões sobre sua proposta de taxar a autogeração de energia solar de pessoas físicas e jurídicas. O Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindenergia), presidido pelo empresário Benildo Aguiar, está elaborando uma argumentação técnica que se oporá aos números já apresentados pela Aneel, segundo os quais, até o ano de 2035, a autogeração causará prejuízo de R$ 30 bilhões às distribuidoras de energia de todo o País, incluindo a Enel no Ceará.

Segundo a Aneel, esse prejuízo será causado pelas pessoas físicas e jurídicas que geram sua própria energia e usam o excedente (a geração distribuída) como compensação.

Os técnicos da Aneel acham que a minoria autogeradora é subsidiada pela maioria que consome a energia das distribuidoras. O engenheiro Adão Linhares, secretário-adjunto da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Ceará, está contra a pretensão da Aneel. "Esse cálculo e essa conta não existem, pois não tem como mostrá-los racionalmente", afirma Linhares, percorrendo a mesma trilha de raciocínio da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), radicalmente contra a ideia da Aneel.

Na prática, a Aneel quer cobrar imposto do sol, uma criação de Deus para gratuito usufruto da humanidade. O que quer fazer a Aneel é pecado mortal.

Sob estufas

Sílvio Carlos Ribeiro, secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, reuniu-se segunda-feira, 21, com técnicos e cientistas da Universidade de Wageningen, na Holanda, que desenvolvem projetos de produção de frutas, verduras e legumes em ambientes protegidos por estufas. Os holandeses virão ao Ceará para estudar a viabilidade de implementar aqui um projeto semelhante, "mas com estufas adaptadas ao clima nordestino", como explicou Sílvio Carlos Ribeiro.

Adagri

Preocupa a situação da Agência de Defesa da Agopecuária do Ceará (Adagri). Ela perdeu - para outros estados, que pagam melhor - 30% de seu pessoal técnico. O presidente do CIC, André Siqueira, sugere à atual gestão da Adagri: "Inove, simplifique e digitalize os processos. E tudo melhorará".

Novidade na fiec: por sugestão de um magistrado, seu presidente, Ricardo Cavalcante, estuda como viabilizar a criação de uma estrutura de Conciliação e Arbitragem para todos os contratos da entidade e dos seus sindicatos filiados, envolvendo, inclusive, os da área trabalhista. A diretoria plena da Fiec foi cientificada

Tão precário está o pavimento da CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém, que já se registraram dois acidentes graves: no primeiro, uma carreta virou com sua pesada carga; no outro, um contêiner de 20 pés desprendeu-se do caminhão que o transportava e caiu na estrada. A rodovia, vale lembrar, será duplicada