Aneel, deixe a solar crescer

Promovida pela Associação das Empresas de Energia Solar (Absolar), a campanha "Brasil, deixe a solar crescer" ganha corpo e adesão em todo o País. O Sindicato da Indústria de Energia do Ceará (Sindienergia) não apenas apoia o movimento, mas tem liderado as ações judiciais no sentido de barrar a pretensão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de tributar a autogeração de energia solar - a Geração Distribuída (GD) - alegando eventuais prejuízos às empresas distribuidoras, a cujo lobby parece ter sucumbido. A GD beneficia pessoas comuns e pequenos negócios que geram - por meio de placas fotovoltaicas - a energia que consomem. O Brasil tem 84,1 milhões de consumidores cativos, isto é, que recebem energia das distribuidoras locais (no caso do Ceará, a Enel). Mas já tem 110 mil sistemas de GD, o que reduz o orçamento de 140 mil consumidores. Isto quer dizer que apenas 0,18% dos consumidores cativos das distribuidoras possui Geração Distribuída, e o seu crescimento é muito inferior ao crescimento da base de mercado faturada pelas distribuidoras, que anualmente agrega mais 1,9 milhão de novos clientes. Se a intenção da Aneel prosperar e vingar, estará inviabilizada a indústria de energia solar no Brasil, cujos custos de instalação, aliás, desceram tanto que já são menores do que os da geração hidráulica.

Duplicação

Depoimento do empresário Fernando Ximenes, que reside há 15 anos no Porto das Dunas, impressionado com a velocidade e a organização das obras de duplicação da CE-025, que leva àquele paraíso turístico: "Mais de 70% da obra estão concluídos; avança a construção da nova ponte sobre o Rio Pacoti, com vigas curadas já colocadas; boa parte da estrada já tem canteiro central iluminado, redes elétrica, de esgoto e de água e sinalização. Planejamento e organização espetaculares. Tudo muito rápido, sincronizado e limpo, com o apoio da PM e da CPRV". Previsão: tudo pronto para o Réveillon.

Expolog

Está chegando a Expolog 2019 - a feira internacional de logística, que se realizará no Centro de Eventos nos dias 27 e 28. Na sua abertura, será anunciada a Expo Pecém 2020, uma exposição do que têm, do que produzem e do que exportam as empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Promoção da Aecipp, entidade que reúne todas as empresas do complexo.

Histórico

O Porto do Pecém bateu, mês passado, novo recorde de movimentação, de quase 2 milhões de toneladas.