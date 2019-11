Agricultura: o bom exemplo vem da China

Atentem para o trecho a seguir da "Carta de Brasília", assinada quinta-feira, 14, ao fim da reunião do Brics pelos presidentes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul: "Na condição de líderes mundiais na produção de produtos agrícolas e lar de grandes populações, destacamos a importância da cooperação do Brics na agricultura. Reconhecemos a importância da agricultura de bases científicas e do uso de TICs para essa finalidade. Sublinhamos a necessidade de garantir segurança alimentar, qualidade sanitária dos alimentos, combater a desnutrição, eliminar a fome e a pobreza por meio do aumento da produção agrícola, da produtividade, da gestão sustentável dos recursos naturais e do comércio agrícola entre os países do Brics".

Bolsonaro, Putin, Xi Jinping, Narendra e Ramaphosa - embora ideologicamente divididos - convergem para o ponto essencial: a população mundial cresce e precisa de ser alimentada. Por esta razão, reconhecem que isso só tem sido e só será possível por meio de uma "agricultura de bases científicas" que use a melhor tecnologia. É exatamente o que o Brasil - o Ceará no meio - vem fazendo, sustentavelmente, há 20 anos na agricultura e na pecuária. Primeiro, usando menos de 10% de seu território para a produção de alimentos; segundo, criando (como faz a Embrapa) ou importando a tecnologia de ponta mundial para produzir - e exportar - grãos, frutas, verduras e legumes. No Brasil e no mundo, em relação à agropecuária, há uma diferença grande e lamentável entre o discurso e a ação ideológicos da oposição e a responsabilidade de quem governa. Na China, governada desde 1949 pelo Partido Comunista, é a moderna a tecnologia que hoje impulsiona também sua agropecuária. Os chineses são milenarmente inteligentes. Os brasileiros da agropecuária também.

Pague Menos

Dona de 20% do mercado de medicamentos e produtos de beleza do Nordeste, a rede de farmácias Pague Menos, com sede em Fortaleza e com 1.146 lojas espalhadas em todos os estados brasileiros e o Distrito Federal, apurou um lucro bruto extraordinário no terceiro trimestre deste ano: R$ 505 milhões. A organização, fundada pelo empresário Deusmar Queirós, é hoje liderada pelo seu filho Mário Queirós.

Dia de sorte

Hoje, sábado, é dia de Mega Sena. O prêmio acumulou e pode pagar nesta data R$ 10,5 milhões ao ganhador.

Finalmente

Uma mulher na diretoria do Banco do Nordeste (BNB). Sandra dos Santos Souza Lisbôa assumiu a Diretoria de Ativos de Terceiros. Do quadro técnico do BNB, ao qual chegou por concurso, ela é mestre em Engenheira Química, com MBA em gestão empresarial, financeira e controladoria.

Você sabia?

82% dos políticos eleitos neste País são vereadores. Eles têm uma União dos Vereadores do Brasil, que acaba de promover em Iraí (RS) um, digamos assim, encontro nacional da turma. Tudo pago com dinheiro do contribuinte. Há 5.740 Câmaras Municipais. Haja mordomia.