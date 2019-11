AGE da Fiec dá nome de Beto Studart à Casa da Indústria

Por unanimidade, a Assembleía-Geral Extraordinária da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) decidiu denominar a Casa da Indústria - sua sede - de Condomínio Casa da Indústria, Edifício Beto Studart, que há menos de dois meses deixou a presidência da ntidade.depois de concluir seu mandato de cinco anos.

O prédio anexo - também por decisão da AGE da Fiec - passa a denominar-se Edifício Fernando Cirino Gurgel, também ex-presidente da Fiec.

Comandada pelo atual presidente da Federação das Indústrias, Ricardo Cavalcante, a AGE - integrada pelos presidentes de todos os sindicatos filiados à Fiec, - concordou com os argumentos da presidência que quis destacar a importância do trabalho desenvolvido nas duas gestões anteriores pelo desenvolvimento do setor industrial cearense.

Beto Sudart, que participou da AGE, ficou emocionado com a homenagem e se declarou honrado com ela.