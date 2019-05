Eficiência no ambiente de negócios

Vivemos no País um clima favorável na busca de soluções para entraves que dificultam o crescimento do setor produtivo, possibilitando aumento de competitividade das empresas de todos os setores. Inúmeros são os registros que evidenciam esforços por parte do Governo Federal, para melhorar a posição do Brasil nos indicadores do Banco Mundial, como Doing Business, utilizados para nortear investidores na escolha de locais propícios aos negócios.

Rever processos e legislações, simplificar e diminuir documentos exigidos do empreendedor, automatizar e integrar órgãos e instituições envolvidos com o setor produtivo são pré-requisitos para propiciar relação saudável entre empreendedores e Estado. Assim, entendendo que a sociedade deve colaborar com iniciativas propositivas e alinhado às necessidades das empresas, o Centro Industrial do Ceará (CIC), em nossa gestão, decidiu criar o “Programa de Otimização, Eficiência e Inovação do Ambiente de Negócios do Estado do Ceará”, que contribuirá, decisivamente, para melhorar o ambiente de negócios no Ceará.

O programa aponta medidas e ações que simplifiquem e otimizem procedimentos relacionados ao papel desempenhado pelos diversos entes estatais, redesenhando os procedimentos de abertura e de conclusão de negócios no Estado. Já está na segunda fase com o mapeamento dos processos internos dos órgãos.

O programa, em parceria com a Fiec, Sebrae, Fecomércio, CDL Fortaleza, Banco do Nordeste, apoio do CRC, OAB e Federação da Agricultura do Estado do Ceará, tem a total adesão do Governo do Estado, que assumiu o compromisso de implementar as medidas sugeridas, iniciar o processo de automação, concentrar a relação com empreendedor em portal único, fazer uso da inteligência artificial e integrar esses serviços com as prefeituras e priorizar a análise da legislação estadual.