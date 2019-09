Editorial: Troféu Sereia de Ouro

Em sua 49ª cerimônia, o Troféu Sereia de Ouro laureia, hoje, no Theatro José de Alencar, personalidades notáveis da sociedade cearense, em reconhecimento à excelência de suas trajetórias profissionais. Atuando em áreas distintas, cada um dos homenageados deu contribuições de relevância para o Ceará. Os agraciados com a comenda partilham o espírito empreendedor e vocação para o pioneirismo. O resultado destas capacidades raras é concretizado em feitos que, entre seus pares, servem de referência.

Instituído pelo chanceler Edson Queiroz e dona Yolanda Queiroz, o Troféu Sereia de Ouro chega à sua 49ª edição, consolidado como o mais tradicional e respeitado tributo ao mérito no Ceará. A honraria é reconhecida por prestar homenagem justa a protagonistas da história do progresso do Estado. Em 2019, a comenda será conferida ao cientista Fernando de Mendonça, à desembargadora Iracema do Vale, ao artista Espedito Seleiro e ao médico Sulivan Mota.

Fernando de Mendonça é engenheiro e cientista. Por sua atuação em pesquisa e formação de profissionais, é um dos responsáveis pelo fato de o País dispor de um dos mais modernos sistemas de meteorologia do mundo e avançada tecnologia no ramo aeroespacial. Foi diretor científico do Grupo de Organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais, o embrião do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). É empresário na área de telecomunicações via satélites, representando uma corporação norte-americana do setor.

Desembargadora do Tribunal de Justiça do Ceará, Iracema do Vale é uma das mulheres de influência no campo jurídico nacional, referência por sua história de destaque em um meio tradicional masculino. Conselheira e ouvidora geral do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, foi a primeira mulher eleita presidente do Colégio de Presidentes de Tribunais Regionais Eleitorais, foi Procuradora Geral da Justiça. Implantou, no Ceará, a Casa da Mulher Brasileira, equipamento dedicado a combater a violência contra a mulher.

Espedito Velozo de Carvalho ficou conhecido, País afora, como Espedito Seleiro. Vivendo e trabalhando em Nova Olinda, no Cariri cearense, é uma referência nacional no trabalho artístico com couro. Titulado pelo Governo do Estado como Mestre da Cultura Popular Tradicional, aprendeu o ofício da artesania com o pai e hoje o transmite, em sua oficina, para filhos e netos. Suas criações, famosas pela riqueza de detalhes e inventividade do design, já foram levadas para passarelas de moda e destaques no Carnaval do Rio de Janeiro.

Médico e professor de Pediatria da Universidade Federal do Ceará (UFC), Sulivan Mota preside, desde 2006, o Instituto Primeira Infância (Iprede), entidade de referência no atendimento de crianças e maior programa de extensão da UFC, com sede em Fortaleza. Nos anos 1980, criou o Ambulatório Integrado de Pediatria e desenvolveu o projeto de Agentes Comunitários de Saúde, modelo mais tarde adotado em todo o País. Sob seu comando, na década seguinte, foi concebido o primeiro Banco de Leite Humano do Norte e Nordeste.

O admirável conjunto de sereiados recebe, hoje à noite, a condigna láurea pelos serviços prestados à sociedade, ao longo de décadas, que reverencia os outorgados. A eles nossos parabéns.