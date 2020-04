Editorial: O front da Saúde

Desde que ficou claro que a pandemia da Covid-19 seria um desafio de grandes proporções - e, hoje, se sabe, sem precedentes na história moderna -, os profissionais de saúde têm sido saudados pelo esforço e tenacidade com que desempenham suas funções. Na guerra que o mundo trava contra a doença, há batalhas que são exclusivas daqueles que abraçaram uma carreira no campo da saúde. Exigem perícia e conhecimento especializado, ancorado na ciência, comprometido com o rigor que caracteriza esta forma de saber.

Movimentos espontâneos, surgidos nas redes sociais, já convocaram salvas de palmas para quem trava sua batalha nos hospitais Brasil afora. Foram chamados de heróis, em um sem número de publicações e discursos. O preito é justo e a exaltação é precisa.

É inegavelmente árdua a missão assumida por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos habilitados para realizar exames diversos, fisioterapeutas, nutricionistas dentre outros especialistas; e, ainda, por todos aqueles que trabalham nas unidades hospitalares, caso de maqueiros, faxineiros, cozinheiros. Em tempos normais, já é extremamente exigente; em tempos de exceção, vai além disso. Tratam-se de serviços fundamentais a qualquer momento, pois a demanda por atenção médica é ininterrupta e não conhece tempos de calmaria. Hoje, vive dias tempestuosos.

Cabe a cada um destes profissionais, no exercício de suas funções, atuar com o máximo de precisão, sob condições ainda mais estressantes do que o habitual. A nuvem de imprevisibilidade parece ainda mais cerrada, e as batalhas se seguem sem que se possa precisar quando chegará ao fim a guerra.

Há de se considerar que, além da pressão do próprio atendimento, no sentido de minimizar danos e salvar vidas, todos estes profissionais convivem com um risco de contágio mais elevado do que a maioria dos cidadãos. É um risco inerente ao serviço, mas que demanda atenção do poder público e das administrações privadas hospitalares, no sentido de reforçar ao máximo a segurança daqueles que tanto têm se dedicado ao bem-estar da sociedade.

Nesta semana, foi divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado do Ceará que mais de 151 profissionais de seu quadro foram afastados de suas atividades, por conta de problemas respiratórios. A Pasta não divulgou quantos foram infectados pelo novo coronavírus. O próprio secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), chegou a testar positivo para a doença e ser internado. Em outros países, o número de profissionais de saúde que contraíram a Covid-19 é alto.

A abnegação destes profissionais precisa ser reconhecida por toda a sociedade. Saudá-los com palmas é um gesto bonito, simbolicamente rico, que alimenta o espírito, como outras manifestações de gentileza vistos nestes dias sob a pandemia.

Contudo, os gestos mais importantes que se faz em benefício dos profissionais que estão todos os dias no front hospitalar é ser rigoroso no autocuidado. Seguir com o máximo de rigor o isolamento físico determinado pelas autoridades, fazendo das exceções, cumprindo medidas sanitárias. É dessa forma que, concretamente, quem não está lá pode ajudá-los e demonstrar sua gratidão.