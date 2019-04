Editorial: O exercício da leitura

Ao se discutir a já histórica e violenta polarização política do Brasil, sobretudo em seus momentos mais acalorados, ocorridos no ano passado, frequentemente se recorre à explicação de embates baseados na divergência de interesses, ideologias e valores. Há, contudo, uma variável que não pode ser ignorada, ainda que certo pudor a tenha colocado, frequentemente, no segundo plano das causas dos confrontos. Trata-se da má compreensão, não apenas das situações, como do discurso do outro.

A pobreza de ideias e a parca qualidade de discursos, replicados a perder de vista nas redes sociais, são constantes em um momento político que desafia veteranos do meio, neófitos e especialistas, acadêmicos e não-acadêmicos. Nas palavras que inundam a esfera pública, veem-se agressões onde elas inexistem e adesões que jamais se concretizaram; ouvem-se ditos que não foram ditos. A leitura desatenta ao contexto do enunciado é largamente praticada.

O dramaturgo inglês William Shakespeare sabia bem onde os desencontros dos fatos e do entendimento iam dar. Não à toa, muitas de suas tragédias são movidas por mal-entendidos que se avolumam até se firmarem como algo irreversível, de fim imprevisto e, quase sempre, infeliz para as partes envolvidas. A sabedoria dos clássicos, deve-se se salientar, suplanta a esfera das artes e tem a contribuir para o nosso cotidiano.

A literatura, contudo, está longe de ser o campo de maior divergência por conta de leituras equivocadas. As chamadas “fake news” e paradoxos mal intencionados, como a ideia de “fatos alternativos”, proliferaram em um território de leitores pouco familiarizados com noções básicas do jornalismo, como seu funcionamento e sua função. Neste momento crítico, soa cada vez mais coerente a proposta do filósofo Alain De Botton, para quem as notícias deveriam ser um conteúdo para o qual as escolas dedicam tempo. Segundo ele, a notícia ocupa, hoje, a mesma posição dominante na sociedade que a religião já teve. Seu conteúdo, sua forma de encarar os acontecimentos, ajuda a criar a realidade.

Tudo isso volta ao mesmo ponto: a importância da leitura. Não se deve esvaziar esse discurso, professando boas intenções, sem concretizá-las. Ler exige prática. É um exercício constante, que leva ao aperfeiçoamento e ao enriquecimento intelectual. Não há outro caminho para se alcançar um nível satisfatório de leitura, que seja adequado ao exercício do pensamento crítico e, por meio dele, da cidadania.

O compromisso da leitura, de seu aprendizado e aperfeiçoamento, não é apenas voltado para si mesmo. É um ato cidadão por excelência, que tem a contribuir para a coletividade. A sociedade, em sua pluralidade de pessoas e instituições, também deve contribuir para disseminação desta prática. E o dia de hoje é um dos mais apropriados para nos lembrar desta necessidade básica.

Celebra-se o Dia Nacional do Livro Infantil (em referência ao aniversário do escritor e editor Monteiro Lobato). É uma data que celebra um instrumento lúdico indispensável para o desenvolvimento de crianças e jovens, que ajuda a pavimentar o pensamento e, com ele, uma sociedade mais consciente de sua razão de existir: o bem coletivo. E não há melhor forma de celebrar tal data senão se exercitando. Leia mais.