Editorial: Informação é preciso

Para qualquer política de saúde pública, a informação não é um recurso opcional: é indispensável. Ignorar tal fato é deixar lacunas abertas, que resultarão em prejuízos de diversas formas no bem-estar da população, na economia da sociedade e nas contas dos governos. Há de se reconhecer que, entre a primeira e a segunda, existe uma relação de inequívoca dependência que, quando respeitada, tem efeitos positivos sobre o corpo social.

Não faltam exemplos capazes de eliminar qualquer dúvida acerca da importância e da eficiência da informação qualificada no contexto da saúde. Deve-se compreendê-la em toda sua extensão e nas diversas aplicações possíveis. Disponibilizar dados e orientações, embasados no que dizem as ciências médicas e sanitárias, serve tanto ao auxílio à contenção de doenças, promovendo condutas que minimizem sua disseminação; como a tratamentos mais eficazes, com o respeito rigoroso às orientações que são recebidas.

A equação é simples: investir em prevenção garante retornos evidentes, clínicos, sociais e econômicos. E a informação é indispensável a toda ação de prevenção, quando não é, ela mesma, o principal instrumento de tal política. Esta época do ano é ideal para exemplificar o caso: administrações públicas se valem, de forma recorrente, de campanhas educativas e de sensibilização da população para combater ameaças à saúde coletiva, comuns ao período.

No Ceará, a temporada suscita preocupação quanto à multiplicação de casos de dengue, zika vírus e chikungunya. As instituições públicas se engajam no combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor das três doenças. No entanto, há muito se sabe que os resultados de sua intervenção não são suficientes, caso não haja envolvimento popular nas ações previdentes. Eliminar focos criadouros do mosquito está ao alcance de todos e pode ser feito de forma rápida e precisa, desde que se esteja bem orientado.

Os exemplos do combate à dengue e demais doenças da estação são úteis para se pensar que tipo de enfrentamento pode e deve ser feito ao avanço do novo coronavírus. E mais: que papel o Estado precisa ter nesse embate e como a população pode ser envolvida, para se fazer frente à ameaça.

A Covid-19, doença respiratória grave provocada pelo novo coronavírus, tem se espalhado pelo mundo desde o começo de dezembro do ano passado. Foi na China onde os primeiros casos foram registrados, e o País ainda é o mais afetado pelo que a Organização Mundial da Saúde já classificou como pandemia. O gigante asiático foi rápido em adotar medidas rigorosas para conter a contaminação de mais pessoas e, mesmo, da saída da doença de suas fronteiras nacionais.

Já presente no Brasil, com um número de casos confirmados aumentando dia a dia, a Covid-19 exige uma resposta forte e articulada das autoridades do País - e que se reforce -, nos âmbitos federal, estadual e municipal. Resposta que passa não apenas por reforçar sua estrutura de atendimento. É fundamental e inadiável que a população seja orientada de forma clara e intensiva. Conter a disseminação da doença é dever de todos, mas para os cidadãos agirem de forma eficiente é necessário que os entes públicos se alinhem, sejam afirmativos e apontem o caminho a se tomar.