Editorial: Dívidas e superação

Com frequência se tem discutido a saúde financeira da União, dos estados e municípios. Na pauta, enumeram-se os entraves provocados pelo descompasso entre arrecadação e custos para manter a máquina estatal em funcionamento e garantir os serviços básicos à população; e as possíveis medidas para frear a crise, retomar o crescimento e sanar os problemas acumulados na área econômica.

Do outro lado, com um problema não menor e nem menos grave, está a população. Sua situação também exige medidas urgentes e efetivas, pelas três instâncias, sob pena de que se agravem ainda mais os problemas do País - da saúde e da educação à segurança, passando, claro, pela economia. A taxa de desemprego no Brasil atingiu 12,7% no primeiro trimestre de 2019, o que representa o crescimento de 1,1 ponto percentual, se levado em conta o índice do último trimestre de 2018, quando ficou em 11,6%. Os números são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Contínua (Pnad-C), divulgada no fim de abril, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esses não são os únicos números que inspiram preocupação e demandam diligência do Poder Público.

A Pnad-C registrou, também, um crescimento da população desocupada - aquela que está desempregada, em busca de se recolocar no mercado de trabalho - da ordem de 10,2%, entre o último trimestre do ano passado e o primeiro deste ano. O País tem 13,4 milhões nessa situação de incerteza.

Alinhado ao desemprego, avança também o endividamento. A taxa voltou a crescer e atinge, atualmente, 43,19% da renda das famílias, segundo dados do Banco Central. O patamar é semelhante ao de agosto de 2016, considerado o pior ano da crise. De acordo com a Serasa Experian, empresa que produz indicadores econômicos de referência para os setores de negócios no Brasil, o número de endividados chegou a 63 milhões neste primeiro trimestre. Com o "nome sujo", as pessoas não têm acesso a crédito, dificultando a aquisição de bens, serviços e mesmo que saldem suas dívidas.

O brasileiro, contudo, está empenhado em deixar os tempos ruins para trás e se mostra disposto a fazer sua parte. Pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), sobre o ano passado, captou o interesse de 56% da população de poupar durante o ano. Ao fim do período, apenas 8% da população economicamente ativa brasileira conseguiram guardar algum dinheiro. A maior parte se valeu da caderneta de poupança.

Algo que a pesquisa da Anbima captou foi a inabilidade da população quanto às possibilidades de aplicação financeira. É algo a ser considerado. Se, por um lado, a situação das famílias brasileiras, assim como as contas de municípios, estados e União dependem da recuperação e o progresso econômicos destas unidades administrativas, por outro há medidas necessárias, no sentido de capacitar a população - certamente por meios educacionais - a cuidar melhor de seu dinheiro. Claro, há uma camada social, que demanda socorro urgente dada a sua carência, que está demasiado distante de poder pensar em poupar. Mas há os setores médios, que recuperados, darão sua contribuição para o crescimento do País.