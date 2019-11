E onde está a Medicina?

Durante anos, entendi tudo errado. Até perceber que estava entendendo tudo certo, pelo menos, naquele momento. 34 anos de vida. 34 anos de convívio diário com a Medicina e todo o seu fascínio. Neto mais velho de avô médico... Um grande homem. Tudo que ele fazia e contava era grande e muitas das minhas paixões foram nutridas a partir desta vida, que se encerrou antes mesmo que eu pudesse começar a minha história.

Três anos após, eu começava a trilhar o meu caminho, e ele foi árduo. Nunca estamos preparados para o quanto precisamos abdicar e nos dedicar.

Nunca estamos preparados para quantas felicidades iremos viver, nem o quanto iremos praguejar e reclamar. Desde o começo desta jornada, já se passaram 14 anos, e somente agora, começo a vislumbrar o objeto inicial da minha busca. Nós, médicos, vivemos em um universo de evidências, protocolos, consensos...

E tudo isso se parece um pouco com a Medicina, mas em que momento tudo isso começa a ganhar sentido? Talvez o sentido comece a existir quando percebemos que a Medicina não tem tempo, nem lugar; quando percebemos que a Medicina existe em um espaço "virtual" entre nós e o outro, e que cinco minutos ou dez anos não fazem diferença. Perceber que a Medicina começa a nascer no encontro parece ser a chave.

Talvez eu ainda esteja entendendo tudo errado, mas e se tudo isso for real... E se a Medicina não for construída por mim, mas pelo encontro com alguém que precisa da minha ajuda? E se a sabedoria médica só existir quando estiverem fundidas a minha sabedoria e a sabedoria do outro?

Entender que a Medicina só existe quando estamos a serviço do outro e com o outro me faz sentir mais próximo de tudo que já busquei.

Ver a Medicina existir em todos os lugares, através da experiência diária de todos aqueles que buscam essa realidade, me faz ter a esperança de estarmos trilhando o caminho da verdade.

Marcelo Maranhão

Nutrólogo