Nada é mais providencial para manter-se e expandir no mercado do que prospectar a visão de futuro do negócio. É fundamental que as decisões do dia a dia se projetem numa visão de médio e longo prazos, não se deixando levar pela miopia do curto prazo - causa da maioria dos equívocos praticados pelos gestores na condução dos seus negócios.

Esta visão equivocada se manifesta, dentre outros fatores, através da desinformação dos dados inerentes ao ambiente onde se atua e que, eventualmente, se pretenda ampliá-lo. Somente através da busca, sistemática de dados sobre o ambiente de mercado, é possível moldá-lo, segundo as preferências que se refletem na sintonia com as demandas dos produtos ou serviços inerentes as preferências dos consumidores.

De outra parte, manter-se vigilante sobre o comportamento da demanda aguça a sensação de que quem define a procura de produtos ou serviços é o cliente e não quem os produz. Neste sentido, dentre os fundamentos que balizam o conceito do negócio propriamente dito, a inovação deve se constituir pedra angular na estratégia de expansão da organização.

Neste sentido, concentrar as energias e inteligência no processo de agregação de valor - notadamente através da inovação contínua, contribui para a visão da ótica de mercado de que os produtos ou serviços são diferenciados dos concorrentes, estimulando o aumento da procura, e assim contribuindo para a maior lucratividade da organização. Criar diferencial competitivo que agregue valor aos produtos e serviços repercute na imagem objetiva do negócio, contribuindo para o alcance do nível de desempenho esperado. Por fim, se policie para desconsiderar o obsoleto e improdutivo em favor do que funciona gerando resultados, com repercussão na melhoria do desempenho organizacional. Esta é, portanto, uma alternativa gerencial e estratégica em favor do negócio que não pode ser desconsiderada.

Cláudio Montenegro

Administrador