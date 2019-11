O inferno astral das livrarias

No fim da semana, a loja da Livraria Cultura que funcionava num cruzamento nobre de Fortaleza fechou suas portas. Para ser mais exato, está de mudança para um dos shoppings da Capital. Lembro que quando foi inaugurada, houve comoção na cidade, com evento prestigiado por autoridades – gente que, na Bienal do Livro, sequer botava o pé no lugar.

A mudança inspira sentimentos contraditórios. Ótimo que o shopping ganhe mais uma livraria. Em Fortaleza, as pessoas adoram esta experiência de urbe controlada e com ar-condicionado. Ter livros por lá, não resta dúvidas, torna esse tipo de ambiente mais saudável. Mas não deixa de ver como lidamos com a rua. Dos cinemas que antes ficavam nas vias, só restou o majestoso São Luiz e, ainda assim, bancado pelo Estado.

Claro, não se deve incorrer no erro de achar que aquele endereço era o único dos livros na cidade. Sequer era o único que ficava ao alcance de quem passava na calçada. Há livrarias cidade adentro, com a Lamarca e a Arte & Ciência, ambas no Benfica, que mais parecem ilhotas de civilização num mundo cada vez mais hostil à ilustração. Mas quem vive delas, sabe o quão difícil é nadar contra a maré.

E a maré é a da desvalorização deste mercado que, sem exagero, é civilizacional.





No Brasil todo, as editoras vivem no limite e o mercado das livrarias viu suas duas gigantes – as redes Saraiva e Cultura – bambearem. Buscaram reposicionamentos para não sumirem do mapa. Juntas, eram responsáveis por algo como 40% dos livros vendidos no País.

Sim, editoras, livrarias, mercado: tudo isso é papo de economia e, até certo ponto, para quem pensam negócios, dinheiro, investimento, lucro. Contudo, o mundo do livro não se esgota em seus balanços financeiros. E arrisco: nem tem salvação só em plano de negócios. Por melhor que este seja. Depende mesmo das pessoas, dos leitores, como estes dependem do sistema do livro.

A desculpa de que o livro custa caro é uma falácia. A classe média, que é quem pode frequentar livrarias em tempos de crise, gasta bem mais em qualquer balada. O livro dura mais: não termina sequer quando finda a leitura. Preocupar-se com a saúde de nossas editorias e livrarias, as grandes e as pequenas, é uma angústia para civilizados. Ou não repararam que o inferno astral delas coincide com tempos tão carregados de ódio, de incompreensão, de falta de empatia e de burrice?

Vida longa ao mundo dos livros.